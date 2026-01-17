Het leek Ajax eind 2025 weer enigszins voor de wind te gaan, maar de ontluisterende nederlaag bij AZ in de beker zorgt weer voor een crisis in Amsterdam. Interim-trainer Fred Grim maakt het seizoen af in de hoofdstad, maar er wordt al naar trainers gekeken die na de zomer voor de groep kunnen staan bij Ajax.

Bij het programma De Oranjewinter schoof voetbalverslaggeefster Noa Vahle vrijdagavond aan. Zij kwam met nieuws vanuit Amsterdam. "Ik heb vernomen dat Jordi Cruijff vandaag geland is", begint zij. "Er is nog wel wat papierwerk dat gedaan moet worden, voordat hij officieel kan tekenen als technisch directeur van Ajax. De verwachting is dan ook dat dit nog niet heel snel zal gebeuren, misschien dit weekend en anders volgende week. Hij gaat per 1 februari aan de slag en hij wil ook de indruk nog niet wekken dat hij verantwoordelijk is voor deze transferperiode. Maar zoals Mike Verweij van De Telegraaf al zei: hij wordt wel gebruikt als klankbord. Ze gaan niet zomaar een speler halen waar Cruijff het niet in ziet zitten.”

Nieuwe trainer

Hoewel Cruijff dus niet officieel aan de slag gaat deze transferperiode, is zijn grootste klus duidelijk: een nieuwe trainer halen voor volgend seizoen. Presentatrice Hélène Hendriks vroeg zich daarom af of er niet toevallig nog iemand naast Cruijff in het vliegtuig zat die deze functie kan invullen. “De drie Spanjaarden die genoemd zijn zijn Míchel (Girona), Eder Sarabia (Elche CF) en Iñigo Pérez (Rayo Vallecano) uit La Liga. Die komen enigszins uit de koker van Merijn Beuker", vertelt Vahle daarover.

Maar wanneer het over Spaanse trainer gaat, schiet er een kleine glimlach op het gezicht van Vahle. Zij heeft namelijk zelf ook een naam in haar hoofd. "Maar ik zat dus te denken, en dit is waarschijnlijk onhaalbaar en quote me er dus niet op: Xabi Alonso. Als hij daar staat bij Telstar-uit, dat is toch geweldig. Als je Cruijff bent en je hebt een beetje ballen, dan stuur je hem een berichtje."

De komst van de oud-middenvelder van onder meer Real Madrid, Liverpool en Bayern München lijkt onhaalbaar, want er zijn meerdere beren op de weg. "Er zijn genoeg grootmachten die hem willen hebben en qua salaris zullen ze er waarschijnlijk niet uit komen. Bij Leverkusen was het mooi project met veel jonge talenten. Dat ging heel goed. Blijkbaar kan hij niet zo goed met grote sterren omgaan zoals bij Real Madrid. Dus ik dacht: Jordi, als je echt een slag wilt slaan.”

Ontslagen Alonso

Alonso werd afgelopen week ontslagen bij Real Madrid nadat hij in de finale van de Spaanse Super Cup verloor van grote rivaal FC Barcelona. De Galácticos staan op de tweede plek in La Liga met vier punten achterstand op de Catalaanse formatie van Hansi Flick. Alonso's opvolger heeft het ook nog niet gelijk op de rit. Doordeweeks gingen de sterren van Real in de beker onderuit tegen Albacete, uitkomend op het tweede niveau van Spanje.