Laura Benschop, de vrouw van topvoetballer Davy Klaassen, moedigt haar partner regelmatig aan vanaf de tribunes van de Johan Cruijff ArenA bij Ajax. Toch heeft ze naar eigen zeggen 'geen verstand van voetbal'. Dat onthult ze in een video op TikTok.

Ajax verkeert momenteel in zwaar weer. Ras-Ajacied Klaassen kan de steun van zijn vrouw en pasgeboren dochter Cruz dan ook goed gebruiken. De Amsterdammers staan momenteel vierde in de Eredivisie en zijn, na het ontslag van trainer John Heitinga en het aanstaande vertrek van technisch directeur Alex Kroes, hard op zoek naar nieuwe invulling voor die functies.

In de Champions League bungelt Ajax momenteel helemaal onderaan met pijnlijke cijfers. De Amsterdammers hebben nog geen enkele wedstrijd gewonnen in de prestigieuze competitie en hebben na vier speelronden dan ook nul punten en een negatief doelsaldo.

Interlandperiode

Momenteel speelt Ajax geen wedstrijden vanwege de interlandperiode. Hoewel Klaassen in het verleden deel uitmaakte van Oranje, wordt hij al geruime tijd niet meer opgeroepen. De tegenvallende prestaties van Ajax en de huidige bezetting van het middenveld bij Oranje doen er dan ook niet op wijzen dat hij alsnog een telefoontje van bondscoach Ronald Koeman zal krijgen.

Wel beleefde Klaassen in zijn privéleven een prachtig hoogtepunt. Begin dit jaar werd zijn dochter Cruz geboren. Afgelopen zomer nam Benschop Cruz voor het eerst mee naar de Johan Cruijff Arena om haar vader in het Ajax-shirt te bewonderen. Sindsdien zijn moeder en dochter regelmatig aanwezig bij wedstrijden van Klaassen.

'Alsnog de grootste supporters'

Hoewel de twee regelmatig op de tribunes zitten, weet Benschop eigenlijk bijna niets van voetbal. Dat onthult ze in een video op TikTok, waarin te zien is hoe ze met Cruz in haar armen de Johan Cruijff ArenA binnenwandelt. 'Twee meiden die geen verstand hebben van voetbal maar alsnog de grootste supporters zijn', schrijft ze er gekscherend bij. Zaterdag 22 kunnen de twee Klaassen weer aanmoedigen. Dan neemt Ajax het tijdens een thuisduel op tegen Excelsior.

