Hans Nijland ziet van een afstand toe hoe Ajax steeds dieper in een crisis verzeild raakt. De voormalig directeur van FC Groningen komt met een advies voor de Amsterdammers om de situatie weer te verbeteren en doet daarbij een trainersvoorstel. "Mensen moeten er misschien om lachen, maar ik zou hem wel als trainer willen zien."

In zijn rubriek in het Dagblad van het Noorden maakt Nijland de huidige situatie bij Ajax met de grond gelijk. 'Ik heb de indruk dat bij het huidige Ajax mensen hun eigen ego plaatsen boven het clubbelang en elkaar vervolgens de tent uitvechten', schrijft hij.

Nijland komt dan ook terug op zijn eerdere woorden in dezelfde rubriek. Een poos geleden schreef hij dat Ajax toenmalig trainer Francesco Farioli 'met een kratje Peroni op het vliegtuig' zou moeten zetten. Daar kijkt hij nu echter anders naar. 'Zo’n type moet Ajax weer hebben.'

'Dat is zo iemand'

Nijland heeft dan ook wel een idee wie binnen het profiel van 'zo'n type' past. 'Ik luister vaak naar de podcast van Alex Pastoor en dat is zo iemand', concludeert hij. 'Die is kraakhelder. Mensen moeten er misschien om lachen, maar ik zou hem wel als trainer willen zien, met Patrick Kluivert als één van de assistenten. Of anders een people manager à la Ron Jans, met twee ‘voetbalassistenten’ erbij.'

Maar het blijft niet bij een trainerswissel, vindt Nijland. 'Verder moet Ajax echt weer inzetten op de jeugd Bij Feyenoord groeide er uit de malaise met jongens als (Georginio, red.) Wijnaldum en (Leroy, red.) Fer ook iets moois.'

'Lijkt wel de politiek'

Nijland heeft niet alleen een snoeihard oordeel, maar ook een glashelder advies voor de Amsterdammers. 'Terug naar de tekentafel', luidt zijn advies. 'Het is een enorme puinhoop bij Ajax, het lijkt wel de politiek van de afgelopen jaren. Na het vertrek van Overmars hebben ze acht keer gewisseld van trainer, bizar!'

