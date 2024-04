Leeds United wint na Nederlandse ruzie: Crysencio Summerville pakt penalty af van Joël Piroe

Leeds United heeft na een bijzonder incident maandag belangrijke zaken gedaan in de strijd om promotie naar de Premier League. De ploeg won met 3-1 van Hull City, maar makkelijk ging dat niet. De 2-1 viel pas vlak voor tijd uit een strafschop en daar was nogal veel om te doen.

Leeds kreeg een paar minuten voor tijd een strafschop en dat was er eentje van groot belang. Een overwinning was nodig om weer bij de eerste twee te komen en daarmee rechtstreeks te promoveren naar de Premier League. Invaller Joël Piroe, die in Nederland voor PSV speelde, dacht de strafschop te gaan nemen, maar dat was buiten oud-Feyenoorder Summerville gerekend.

Summerville kwam als een duveltje uit een doosje en pakte de bal zomaar af van Piroe, die vertwijfeld naar de zijkant van het veld keek. Uiteindelijk kwamen er nog een aantal ploeggenoten bij en werd besloten dat Summerville de aangewezen man was. Hij maakte dat waar, want hij schoot de 2-1 binnen. Bekijk de beelden hieronder.

Coach noemt Summerville als penaltynemer

Farke reageerde na afloop tegen de clubwebsite op het incident en liet daarbij blijken dat Summerville inderdaad de penalty moest nemen: "Piroe was net ingevallen en ik ben er geen fan van als spelers dan een penalty nemen. Normaal is hij wel de nummer een. Vandaag stond Crysencio op de eerste plaats."

Spannende strijd

Leeds won na een assist van Piroe op Daniel James in de extra tijd uiteindelijk met 3-1 van Hull en stijgt daarmee voorlopig weer naar de tweede plaats met nog zes duels te spelen. Het is met Ipswich Town en Leicester City in een spannende promotiestrijd verwikkeld.

Ipswich is op dit moment de koploper met 87 punten uit 40 duels en Leeds staat tweede met een puntje minder. Leicester is de nummer drie met 85 punten, maar heeft nog een duel tegoed. Als zij die wedstrijd winnen, pakken ze de koppositie dus over. Leeds zou dan zakken naar de derde plaats en dat betekent dat het aan het eind van het seizoen play-offs zal spelen om promotie.