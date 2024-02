Voetbalfans smullen van virale video feestvierende Leeds United-fans: 'I predict a riot'

NEC won zaterdagavond thuis met 2-0 van Sparta en blijft daardoor volop in de race om Europees voetbal. Een andere manier om Europa in te gaan, is door de beker te winnen. Dinsdag spelen de Nijmegenaren de uitwedstrijd in de halve finale tegen Cambuur. Daarin moeten ze het mogelijk doen zonder uitblinker Dirk Proper, die tegen Sparta uitviel.