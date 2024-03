Leeds United profiteert ondanks wereldgoal Crysencio Summerville niet van uitglijder Leicester City

Het is ongemeen spannend in de top van het Championship. Op goede vrijdag stond er een volledige speelronde op het programma en uiteindelijk stond Ipswich Town aan kop. Dat had Leeds United kunnen zijn, maar zij profiteerden niet van de misstap van Leicester City.

Leicester City stond op nieuwjaarsdag bovenaan in het Championship met 65 punten uit 26 duels. Het had 10 punten voorsprong op Ipswich Town en zelfs 17 op Leeds United. Dertien wedstrijden later ziet de ranglijst er heel anders uit. Leicester City pakte nog maar 17 punten; ook vrijdag werd weer verloren (met 1-0 op bezoek bij Bristol City).

Ipswich Town nam zo de koppositie over, ook omdat Leeds United later op de avond niet won van Watford (2-2). Bij Ipswich scoorde Conor Chaplin al na negen minuten de enige treffer en zo werd hij de matchwinner tegen Blackburn Rovers.

Wereldgoal Summerville helpt Leeds niet

De avondwedstrijd in het Championship ging tussen Watford en Leeds. Misschien waren het de zenuwen, of zat de uitslag van Leicester City in het achterhoofd, maar de ploeg van Crysencio Summerville en invaller Joël Piroe kwam niet verder dan een 2-2 gelijkspel.

Summerville maakte in de 37e minuut schitterend de 1-1. Toch ging Watford door goals van Vakoun Bayo en Emmanuel Dennis met 2-1 rusten. In de tweede helft duurde het lang voordat Leeds langszij kwam. Invaller Mateo Joseph redde een minuut na zijn invalbeurt in de 84e minuut de meubels voor de uitploeg, dat al voor de veertiende keer op rij ongeslagen bleef. Maar bij Leeds hadden ze waarschijnlijk liever de overwinning gezien.

Bekijk hieronder het doelpunt van Summerville:

Stand bovenin Premier League

Team Gespeeld Winst Gelijkspel Verlies Punten Doelsaldo 1. Ipswich Town 39 25 9 5 84 +32 2. Leeds United 39 25 8 6 83 +42 3. Leicester City 38 26 4 8 82 +40 4. Southampton 37 22 8 7 74 +26)

De bovenste twee ploegen promoveren rechtstreeks naar de Premier League, de nummers 3, 4, 5 en 6 spelen play-offs voor één ticket. Maandag, op tweede paasdag, is er wederom een volledige speelronde in het Championship.