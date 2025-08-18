Marco van Basten maakte jarenlang furore als spits van AC Milan. Helaas moest hij wegens aanhoudende blessures vroegtijdig stoppen. De legendarische voetballer blikt terug op dit moment.

Afgelopen zondag was het precies dertig jaar geleden dat Van Basten op slechts 28-jarige leeftijd afscheid nam van AC Milan en zijn carrière als speler. Hij moest vroegtijdig stoppen met voetballen omdat zijn lichaam op was. De enkel, om precies te zijn. Al bij het opstaan had hij vreselijke pijn aan zijn enkel. Na talloze operaties was Van Basten er klaar mee. Hij had het gevoel dat niets hielp en dat elke ingreep de situatie alleen maar verslechterde. In 1995 moest hij daardoor noodgedwongen afscheid nemen van Milan.

Begrafenis

Tijdens de uitzending van Rondo op maandagavond blikt de legendarische spits terug op dit moment. Het doet Van Basten tegenwoordig niet meer veel pijn om de beelden terug te zien. Al is dat wel eens anders geweest. "Ik weet nog dat ik toen zei dat 'ik als voetballer was overleden. Dat was het einde. Als voetballer is het alsof je dood gaat, je wordt het nooit meer."

Presentator Wytse van der Goot haalt een stuk uit zijn boek hierover aan: "Je schrijft inderdaad alsof je te gast bent op je eigen begrafenis". Van Basten had dan ook graag nog meer willen bereiken. "Ik was jong, ik had nog eigenlijk zoveel willen doen. Dus dat was wel heel jammer dat mij dat niet was gegund"

Ondanks de pijn die Van Basten voelde, was hij wel op een bepaalde manier blij met hoe het afscheid verliep. "Dit was natuurlijk niet een mooi moment, maar natuurlijk wel bijzonder. Want het stadion was helemaal enthousiast, dus dat was wel heel dankbaar en heel mooi", zo vertelt de legendarische spits erover.

Legendarische carrière

Veel voetballiefhebbers beschouwen Van Basten als een van de beste centrumspitsen aller tijden. In de jaren ’80 en ’90 was hij een waar fenomeen bij Ajax en AC Milan, waar hij jarenlang als doelpuntenmachine uitblonk. Zijn indrukwekkende loopbaan leverde hem zeven landstitels, drie Champions League-zeges en talloze andere prijzen op. San Marco werd bovendien driemaal uitgeroepen tot beste speler van de wereld, een prestatie die hij deelt met Johan Cruijff en Michel Platini. Alleen Lionel Messi en Cristiano Ronaldo wisten die onderscheiding vaker te winnen.

De meest bijzondere prijs blijft natuurlijk het EK van 1988. Hoewel Van Basten vlak voor het toernooi nog kampte met blessures, was hij precies op tijd fit om Oranje naar de eerste én enige hoofdprijs in de historie te leiden. Met zijn winnende goal in de halve finale tegen West-Duitsland en de legendarische volley in de finale tegen de Sovjet-Unie schreef hij voetbalgeschiedenis.