Vernietigende kritiek op voetballegende Marco van Basten: 'Hij lijkt mentaal soms af te haken'

Voetballegende Marco van Basten, die in 1988 met Oranje Europees kampioen werd, verschijnt regelmatig op televisie als analist. Die rol vervult hij op unieke wijze: vaak korzelig, verstrooid en niet helemaal tiptop voorbereid. Een collega-analist vindt het helemaal 'niks'.

In de podcast 'Rondje Europa' van Voetbal International zegt voetbaljournalist Süleyman Öztürk dat Van Basten als analist bij Ziggo Sport 'niet thuis' geeft. Hij richt zich met name op het optreden van de als Marcel van Basten geboren oud-topspits rondom de Europa League-finale, tussen winnaar Tottenham Hotspur en Manchester United.

Niks

"Je zit naar de analyse te luisteren. Over Tottenham: niks. Over Manchester United: niks", moppert Öztürk. "Dat hij spelersnamen vergeet, interesseert mij niet zo. Dat heeft iedereen weleens. Maar voeg iets toe, ook al is het iets geks. Dat je denkt: jeetje, wat zeg jij nou? Ik vind Marco van Basten als analist beneden alle peil."

Mentaal afhaken

Pieter Zwart, hoofdredacteur van het voetbalmagazine en in die hoedanigheid een opvolger van Johan Derksen, kan zich vinden in de afkeer. "Het was toch heel interessant geweest als hij een analyse had gegeven over Rasmus Højlund?", zegt hij.

"Wat voor type spits is dat nou? En hoe zou je die moeten bedienen? Ik denk dat hij daar best dingen over kan zeggen die wij thuis niet zien. Maar hij lijkt mentaal soms af te haken."

Geld

De VI-journalist herhaalt daarna zijn visie dat Van Besten 'niks' levert en dat Öztürk daardoor de neiging heeft om, als hij achteraf naar het programma kijkt, erdoorheen te spoelen

"Ze moeten zelf doen wat ze willen, maar ik vind het jammer dat iemand die drie keer de Balllon d’Or heeft gewonnen bij zo’n finale zit alsof hij denkt: ik moet hier zitten", zegt hij. "Ik krijg hier geld voor, maar ik heb er niet zoveel zin in. Dat vind ik op zich wel jammer."

Haartransplantatie

In maart onderging Van Basten een haartransplantatie. "Het begon een beetje dun te worden en op een gegeven moment sprak ik erover met Ruud Gullit. Die zei: wat kan jou het schelen, anders komt het oud over", zei hij daarover.

De oud-topsits besloot er daarom voor te gaan, maar een maand later is hij daat niet heel blij mee: "Ik moet zeggen dat ik er een klein beetje spijt van heb. Maar aan de andere kant: het groeit weer dus we zien het wel." Van Basten had de impact van de ingreep vooraf onderschat: "Ik vond het best wel een bevalling. Het was best wel zwaar."