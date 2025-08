De legendarische voetbaltrainer Harry Redknapp is op brutale wijze beroofd. Dieven kwamen de miljoenenvilla van de 78-jarige Engelsman binnen met hamers in de hand. Vooral zijn vrouw is getroffen.

Redknapp stond aan het roer van verschillende ploegen in de Premier League. Als trainer van Portsmouth won hij in 2008 de FA Cup, een gigantische stunt. Enkele jaren later, in 2010, pakte hij met Tottenham Hotspur de eindwinst van de Champions League.

Miljoenenvilla

De criminelen hadden hun ogen voornamelijk gericht op de juwelen van vrouw Sandra. Gelukkig was het liefdeskoppel niet thuis toen ze in hun villa ter waarde van dik 5,5 miljoen euro stormden. "Het was overduidelijk met voorbedachte raden", weet aan bron aan The Sun te vertellen.

"De criminelen hebben vast geweten dat het huis leeg stond." Dat de villa leegstond was geen geheim. Redknapp is namelijk van plan zijn huis in de buurt van Dorset Beach te verkopen. Waarschijnlijk heeft de groep criminelen gezien dat de villa te koop stond en wist dat ze meer kans van slagen hadden.

Hamers

Opvallend is de manier waarop de groep de villa van Redknapp wisten te betreden. De gemaskerde gang gebruikte hamers om door de voordeur te komen. De lokale politie liet weten opzoek te zijn naar de daders.

Redknapp sloot zijn trainerscarrière in 2017 af. Toen stond hij één seizoen aan het roer van Birmingham City. Daarvoor coachte hij onder meer Bournemouth, West Ham United, Southampton, Queens Park Rangers en het nationale elftal van Jordanië. Als voetballer speelde hij tussen 1965 en 1972 149 wedstrijden voor West Ham United.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.