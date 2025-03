'Levend begraven worden is behoorlijk stressvol': pijnlijke blunder had grote gevolgen voor oud-voetballer

De Bulgaarse club Arda Kardzhali heeft zondag met een minuut stilte afscheid genomen van oud-speler Petko Ganchev. Maar die bleek gewoon nog te leven. De pijnlijke blunder had grote gevolgen voor de 78-jarige en zijn familie.

Arda Kardzhali stond voor het duel met Levski Sofia stil bij het overlijden van Ganchev. Tijdens de wedstrijd kwam de thuisploeg erachter dat de oud-speler nog leeft. De 78-jarige vertelt nu zelf bij het Bulgaarse bTV Sport hoe hij zijn eigen doodverklaring ervaarde.

Ganchev zat in de auto toen de minuut stilte werd gehouden. "Eigenlijk mis ik nooit wedstrijden van Arda op tv, maar nu was ik tien minuten later", legt hij uit. "Terwijl ik naar huis reed, begon mijn telefoon veel te rinkelen. Maar als ik rijd, durf ik niet op te nemen."

Stressvol

Thuis aangekomen stond zijn vrouw hem verschrikt op te wachten. "Ze riep huilend dat er op tv was gemeld dat ik was overleden. Heel veel mensen hebben ons gebeld: familieleden, vrienden, kennissen en niet zo geweldige kennissen... Iedereen is aangeslagen. Levend begraven worden is behoorlijk stressvol, geloof mij."

De leiding van de club bood direct excuses aan toen het hoorde dat er een fout was gemaakt. "We wensen Ganchev nog vele jaren in goede gezondheid en hopen dat hij nog vele jaren kan genieten van de successen van Arda", schreef de club in een statement.

Goed nieuws

Ganchev vergeeft Arda en kan nu wel met een lach op het voorval terugkijken. "Toen ik het vreselijke nieuws van mijn overlijden hoorde, heb ik mezelf een beetje brandewijn ingeschonken", grapte hij. "De situatie was niet fijn, maar soms gebeuren dit soort dingen. Uiteindelijk moeten we door. Laten we nu heel voetbalminnend Bulgarije het goede nieuws brengen dat ik nog leef."