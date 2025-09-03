Lamine Yamal is momenteel dé grote naam in het Spaanse voetbal. Het supertalent van FC Barcelona staat dan ook volop in de schijnwerpers, op alle mogelijke manieren. De laatste tijd is de 18-jarige speler vooral onderwerp van gesprek vanwege zijn leven buiten het veld, met zijn veelbesproken verjaardagsfeest en zijn relatie met zangeres Nicki Nicole als de heetste onderwerpen. Tijd voor een uitgebreid interview met de aanvaller.

Yamal mocht zich weer melden voor de Spaanse nationale ploeg voor de WK-kwalificatie. Daar sprak hij meer dan tien minuten exclusief met TVE, een Spaans televisiestation. Daar ging hij in op allerlei vragen rondom zijn privéleven. "Eerlijk gezegd raakt het me niet. Ik heb al begrepen dat alles wat in mijn leven gebeurt, becommentarieerd zal worden en vaak zelfs verzonnen is. Er zijn al dingen over mijn leven gezegd waar ik zelfs niets van wist. Het boeit me niet echt."

'Dat zul je nooit horen'

De sterspeler van FC Barcelona luistert alleen naar zijn eigen kring. "Of het nou goed of slecht is. Zij zijn degenen die echt weten hoe de vork in de steel zit en wat belangrijk is. Dat is een voordeel dat me enorm helpt, want je zult nooit horen dat Lamine verdrietig of blij is door iets wat een ander heeft gezegd. Ik volg mijn eigen pad, met mijn eigen mentaliteit, en ik geloof dat dat me hier heeft gebracht."

'Niemand zou het hebben over een amateur'

Hij oogt erg volwassen voor zijn leeftijd en komt met een tekenende reactie op de vele berichten die er over hem verschijnen. "De laatste tijd wordt er meer gepraat over wat ik buiten het veld doe, maar dat komt door wat ik óp het veld presteer. Niemand zou het hebben over het 18de verjaardagsfeest van een speler van Mataró (een club uit de Catalaanse amateurcompetities, red) of over zijn privéleven. Ik ben heel rustig, de mensen die ertoe doen, weten wie ik ben."

WK-kwalificatie Spanje

Yamal maakt zich met Spanje op voor de WK-kwalificatie. Hij staat op achttienjarige leeftijd al op 21 wedstrijden en 6 goals voor La Rioja. Heel Jong Spanje sloeg hij over, dus zijn de ogen van het hele land nu op hem gericht om de regerend Europees kampioen naar het WK van volgend jaar zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada te leiden. Met twee goals en drie assists in drie duels is hij uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen in La Liga.

