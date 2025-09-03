Een opvallende noodkreet uit de voetbalwereld. Het seizoen is weer in volle gang, maar een topvoetballer van FC Barcelona ergert zich alweer kapot aan een ontwikkeling. De ploeggenoot van Frenkie de Jong vindt het mooi geweest en doet daarom openlijk zijn beklag.

Het gaat om de Franse international Jules Koundé. De verdediger speelde al een aantal competitiewedstrijden met Barcelona, maar is nu weer op pad met Frankrijk. De komende tijd staan er namelijk WK-kwalificatieduels op het programma. De Fransen spelen tegen Oekraïne en IJsland, maar Koundé zit daar eigenlijk niet op te wachten.

Niet omdat hij geen zin heeft, maar volgens hem zijn de voetbalkalenders veel te vol. De hoge heren aan de top moeten volgens de Fransman echt nadenken over veranderingen. "Deze kalender treft niet alleen de voetballers, maar ook hun families", zo vertelt hij aan Reuters. Koundé is ook bang dat fans door de overvloed aan duels hun interesse in de sport verliezen. En dat is niet alles. "De mensen bij de clubs worden ook zwaar belast door de non-stop wedstrijden", aldus Koundé.

En dat te bedenken dat Koundé niet eens deelnam aan het Wk voor Clubs, eerder deze zomer. Hij zit binnen de Franse selectie echter ook grote problemen onstaan, want veel spelers zijn nu al met blessures uitgevallen bij Les Bleus. Rayan Cherki en William Saliba zijn er niet bij en Ousmane Dembélé trainde niet mee avnwege pijn aan zijn dijspier.

Voor de ploeggenoot van De Jong is het tijd voor verandering. "Het is een heel ecosysteem. Soms in het leven stoppen we met het waarderen van dingen die te vaak gebeuren. Hoe meer je iets ziet, hoe minder het gewaardeerd wordt. Dat gebeurt nu ook in het voetbal. Er zijn te veel wedstrijden en we hebben verandering nodig."

Of er iets gebeurt, valt nog te gezien. De laatste jaren moeten voetballers veel meer wedstrijden spelen. Het aantald duels in de Champions League is bijvoorbeeld toegenomen en ook het aantal deelnemende landen aan WK's is fors uitgebreid.

Alles over La Liga

