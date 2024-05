Lieke Martens neemt afscheid van Oranje Leeuwinnen: 'Ik miste de bruiloft van mijn beste vriendin, dat maakt me emotioneel'

Lieke Martens kondigde vorige week aan dat ze stopt als international van de Oranje Leeuwinnen. De sterspeelster van Paris Saint-Germain geniet nog met volle teugen van het spelletje, maar mist vrije tijd met haar familie en vrienden. Na dertien jaar bij het Nederlands elftal is het mooi geweest voor Martens.

Martens debuteerde in 2011 voor de Oranje Leeuwinnen en speelde maar liefst zeven eindtoernooien. De komende twee interlands tegen Finland worden haar laatste. "Ik ben supertrots dat ik een aandeel mocht hebben in de successen van de afgelopen jaren. Ik had het graag afgesloten met de Olympische Spelen in Parijs, maar helaas kwamen we te kort. Nu kies ik voor mijn eigen geluk. Dit is het juiste moment", zei Martens tegenover Sportnieuws.nl.

Het missen van familie en vrienden

Naast het feit dat Martens het na dertien jaar mooi geweest vindt, speelt ook haar weinige vrije tijd een grote rol. Het gemis van haar vrienden en familie breekt haar op. "Ik merk dat ik mijn vrienden en familie heel erg mis. Ik wil meer vrije momenten met hen spenderen", zei Martens, die bij haar man Benjamin van Leer ziet hoe het ook kan. De voormalig profkeeper van onder andere Ajax is inmiddels twee jaar gestopt. "Hij kan overal bij zijn en is zo flexibel. Hij kan bijvoorbeeld wel naar pasgeboren kindjes van vrienden, terwijl ik ze soms pas kan zien als ze al bijna kunnen lopen. Dat mis ik allemaal."

"Ik mistte de bruiloft van één van mijn beste vriendinnetjes. Het is topsport, maar dat maakt me wel heel emotioneel", zei Lieke Martens.

Een van haar pijnlijkste momenten van het profvoetbalster zijn, was het missen van de bruiloft van één van haar beste vriendinnen. Tijdens de bruiloft van haar vriendin moest Martens het WK 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland spelen. "Dat heeft wel een grote rol gespeeld in mijn besluit om te stoppen. Zij was wel aanwezig bij mijn bruiloft vier weken daarvoor, maar ik kon niet bij haar bruiloft aanwezig zijn. Natuurlijk is dat topsport, maar dat maakte me wel heel emotioneel. Uiteindelijk heb ik heel erg genoten op het WK, maar het gaf wel een dubbel gevoel."

De eerste stap is gezet

Martens speelt in clubverband voor het Franse Paris Saint-Germain en heeft nog een contract voor één seizoen. Voorlopig gaat ze aankijken hoe het haar gaat bevallen om enkel en alleen gefocust te zijn op haar club. "Je kunt niet eerder stoppen met clubvoetbal dan met interlandvoetbal, helaas", zei Martens met een knipoog. "Het komende jaar kan ik nog steeds niet spontaan op de koffie bij mijn ouders, maar dit is wel een goede eerste stap. Ik kijk nu stap voor stap verder."

Nederlands voetbal op de kaart

Met alles wat Martens heeft meegemaakt als international kan ze terugkijken op een geweldige carrière. De speelster is een écht rolmodel voor het Nederlandse vrouwenvoetbal en daar is ze dan ook supertrots op. "Ik hoop dat Nederland ziet dat we het vrouwenvoetbal naar een hoger niveau aan het tillen zijn en dat het alleen maar beter wordt. Ik vind het heel erg mooi dat ik een rolmodel heb kunnen zijn met dromen als profvoetbalster."

Onbestaande droom

Toen Martens begon met voetballen stond het vrouwenvoetbal nog in de kinderschoenen. Martens is dankbaar dat haar ouders haar altijd hebben gesteund om haar 'droom' uit te laten komen. "Toen ik jong was, bestond de droom van profvoetbalster worden nog niet eens. Ik ben mijn ouders heel erg dankbaar dat ze geloofden in een onbestaande droom, die totaal niet realistisch was. Dat ga ik nooit vergeten", sloot Martens af.