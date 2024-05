Andries Jonker baalt van vertrek Lieke Martens: 'Ze is nog steeds een van de beste speelsters ter wereld'

Lieke Martens heeft aangekondigd afscheid te nemen als international van de Oranje Leeuwinnen. Bondscoach Andries Jonker baalt als een stekker van het besluit van Martens, maar vindt het geen verrassende beslissing. Op een gegeven moment is het mooi geweest, liet Jonker optekenen door Sportnieuws.nl.

Jonker merkte het tijdens wedstrijden en trainingen niet bij Martens, maar wel bij de gesprekken met de 31-jarige speelster van Paris Saint Germain. "Tijdens de wedstrijden heeft ze nog behoorlijk aan de kar getrokken. Iedere wedstrijd was ze wel te betrappen op een aantal voortreffelijke acties, waarvan ik dacht: 'ze is wel heel erg goed, hé'. Maar op een gegeven moment is het klaar", zei Jonker.

Lieke Martens neemt afscheid van Oranje Leeuwinnen: 'Ik miste de bruiloft van mijn beste vriendin, dat maakt me emotioneel' Lieke Martens kondigde vorige week aan dat ze stopt als international van de Oranje Leeuwinnen. De sterspeelster van Paris Saint-Germain geniet nog met volle teugen van het spelletje, maar mist vrije tijd met haar familie en vrienden. Na dertien jaar bij het Nederlands elftal is het mooi geweest voor Martens.

Martens is buitencategorie

Jonker werd twee jaar geleden aangesteld als bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. Hij was eerder assistent-trainer bij FC Barcelona en Bayern München, maar ziet ook speelsters van de buitencategorie bij de Oranje Leeuwinnen. "Het is mij wel duidelijk geworden, waardoor ze Europees kampioen en tweede op het WK zijn geworden. Dat komt omdat ze speelsters van de buitencategorie hebben en daar hoort Martens absoluut bij. En ze is zelfs nog steeds een van de beste speelsters ter wereld", aldus Jonker.

Dé hulp voor jonge speelsters

Hoewel Martens in haar carrière nooit aanvoerder was, neemt ze wel vaak het voortouw in het helpen van jonge speelsters. Vooral bij speelsters die voor het eerst bij de selectie van de Oranje Leeuwinnen zitten. Jonker: "Ze hoeft niet de aanvoerder te zijn en had ook nooit die ambitie, maar ze is wel heel erg behulpzaam richting jonge speelsters. Ze is een heel goede informatiebron. Speelsters kunnen heel veel van haar leren."

'Vroeg' pensioen

Dat Martens 'al' op 31-jarige leeftijd met pensioen gaat, vindt Jonker niet opvallend. Hij merkt dat Martens als een sinaasappel leeggeperst is. "Je merkte na het EK in 2022 al dat de sinaasappel al redelijk leeg was, maar het laatste stukje is er nu helemaal uitgeperst. Het is nu echt helemaal op. Bij de één gebeurd dat als 31-jarige en bij een ander op 37-jarige leeftijd. En sommigen hebben het nooit, dat is persoonsgebonden", sloot Jonker zijn lofzang af.