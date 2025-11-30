Hij is inmiddels 38 jaar oud, maar voetballen kan Lionel Messi nog zeker. De Argentijnse voetballegende speelt in de Verenigde Staten voor Inter Miami en boekte daar een fraai succes. Dat ging wel ten koste van een Nederlandse trainer, die van dichtbij zag hoe een aantal topspelers op leeftijd gehakt maakte van zijn ploeg.

Inter Miami versloeg het New York City van trainer Pascal Jansen namelijk met 5-1 in de finale van de zogeheten Eastern Conference. Daarmee plaatsten Messi en co zich voor de grote finale van de Major League Soccer

Waar Messi normaal gesproken grossiert in goals en assists, was de echte hoofdrol nu weggelegd voor een landgenoot. De 26-jarige Tadeo Allende maakte drie goals. Wel gaf Messi nog een assist bij de 3-1 van - opnieuw - een landgenoot: Mateo Silvetti.

Ook de voetbalgrootheden Jordi Alba en Sergio Busquets lieten zich zien. De verdediger (36) gaf bij de 2-0 een fraaie voorzet. Aan de 1-0 ging dan weer een prachtige pass van Busquets (37) vanaf. En bij de 4-1 was het weer Alba die met een hakje het voorbereidende werk regende. Beide spelers nemen na dit seizoen afscheid van het profvoetbal, maar kunnen hun carrière in stijl afsluiten door de beker te winnen.

Logischerwijs zal hoofdcoach Javier Mascherano hen tot het laatste moment de kans geven om deel te nemen en van waarde te zijn voor het team uit Miami. Zo stonden ze ook vandaag in de basis, samen met Lionel Messi, die ook meermaals heeft laten doorschemeren dat hij binnenkort afscheid kan nemen van het profvoetbal. Ook hij leverde een assist in de wedstrijd.

Die andere grote naam uit het elftal, Luis Suárez, begon op de bank en viel pas tien minuten voor tijd in. Mogelijk is er in de grote finale wel een rol voor hem weggelegd. Inter Miami speelt immers de finale tegen een Canadese tegenstander.

Vancouver Whitecaps werd namelijk de kampioen van de Western Conference. Dat bewerktstelligde de ploeg door in de finale met 1-3 te winnen van San Diego. Bij dat team bleek een goal van de invallende ex-PSV'er Hirving Lozano niet genoeg. De finale vindt tussen Inter Miami en Vancouver Whitecaps plaats op zes december.

