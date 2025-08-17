Thomas Müller verruilde Bayern München voor een Canadees avontuur bij Vancouver Whitecaps. Maar voor zijn vertrek deelde hij nog een flink plaagstootje uit naar zijn rivalen met een bijzonder prentenboek.

In zestien pagina's blikt hij op humoristische wijze terug op de hoogtepunten uit zijn carrière. "Samen met mijn team bedachten we hoe we fans de meest enerverende wedstrijden konden laten herbeleven. Om het in alle talen begrijpelijk te maken, kwam ik op het idee van een zoekplaatjesboek", legt Müller uit in een Instagram-video.

Memorabele momenten

Een van de acht memorabele momenten is natuurlijk de 4-0 overwinning op Argentinië in de kwartfinale van het WK 2010 in Zuid-Afrika. Een verslagen Lionel Messi zit op het veld, terwijl de Duitse spelers feestvieren.

Ook de Champions League-finale van 2020 in Lissabon, waar Bayern München PSG met 1-0 versloeg, is vereeuwigd. De illustratie toont het moment waarop Kingsley Coman de winnende treffer maakt. In de middencirkel zien we een huilende Neymar. Artsen snellen toe, een knipoog naar zijn theatrale valpartijen.

Müller won in zijn zeventien jaar bij Bayern München dertien Duitse kampioenschappen, acht Duitse Supercups, zes Duitse bekers, twee Champions Leagues, twee Europese Supercups en een FIFA Club World Cup.

In zijn eentje

Nu gaat hij dus het avontuur aan in Canada, maar hij zal dat zonder zijn vrouw Lisa Müller moeten doen. Zij blijft namelijk in Duitsland. De voetballer gaf in een gesprek met Bild aan dat hij in elk geval tot december alleen in Vancouver zal wonen. Zijn partner Lisa is namelijk actief als dressuuramazone en samen runt het stel een eigen manege in Wettlkam, in de buurt van München.

"Ik blijf hier zeker tot december alleen. Ik ben tenslotte voor het sportieve aspect gekomen", zo vertelde hij in gesprek met het Duitse medium. "Het seizoen tot december is erg gefragmenteerd, en we hebben ook internationale breaks. De andere reden is dat Lisa ook midden in het dressuurseizoen zit. Het heeft dus geen zin om nu al grote verhuizingen te plannen."