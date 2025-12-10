Ajax hoopt na vijf speelronden éindelijk de eerste punten te pakken in de Champions League, om 18.45 uur tegen Qarabag. Maar er staat nog veel meer moois op het programma. Zo ontmoeten Real Madrid en Manchester City elkaar. Volg hier alle tussenstanden van woensdag live.

Qarabag - Ajax

De Amsterdammers treden om 18.45 uur aan tegen Qarabag. In Azerbeidzjan is het dan al 21.45 uur. Qarabag heeft op papier geen geweldig elftal, dus moet dit de wedstrijd zijn waarin Ajax de eerste punten kan pakken. Maar de waarheid is ook dat de thuisploeg na vijf wedstrijden zeven punten heeft verzameld. Dat zijn er zeven meer dan Ajax.

Villarreal - FC Kopenhagen

Nog twee laagvliegers tegenover elkaar. Ajax maakt nog een theoretische kans om te overwinteren en dan is het van belang dat Villarreal (1 punt) en FC Kopenhagen (4) zo min mogelijk punten pakken.

Real Madrid - Manchester City

Dé kraker op woensdag: Real Madrid - Manchester City. Beide ploegen staan er goed voor, met 12 en 10 punten na vijf wedstrijden. Bovenal is het een kraker tussen sterren als Jude Bellingham, Kylian Mbappé en Vinicius Junior (allen Real Madrid) en Erling Haaland, Tijjani Reijnders en Phil Foden (allen Manchester City).

Athletic Bilbao - PSG

De volgende topploeg van de woensdagavond: Paris Saint-Germain. De huidige nummer vier van de stand gaat op bezoek bij Athletic Bilbao, dat momenteel buiten de top-24 staat.

Bayer Leverkusen - Newcastle United

Bayer Leverkusen is na het vroege vertrek van Erik ten Hag redelijk opgekrabbeld en staat inmiddels op acht punten. Komende tegenstander Newcastle United heeft er één meer. De winnaar van dit duel meldt zich tussen de toppers, de verliezer moet opeens vrezen voor uitschakeling. De wedstrijd staat onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

Borussia Dortmund - Bodo/Glimt

Borussia Dortmund staat er uitstekend voor in de Champions League met tien punten. Tegen het nietige Bodo/Glimt moet dat aantal worden uitgebreid. De Noren bungelen in de onderste regionen na slechts twee gelijke spelen.

Club Brugge - Arsenal

Arsenal is de enige club die tot nu toe alles heeft gewonnen in de Champions League. Goede kans dat die indrukwekkende reeks wordt uitgebreid, want de komende tegenstander is Club Brugge. Vorig seizoen was er geen enkele club in de competitiefase die alles won.

Juventus - Pafos

Niemand had verwacht het na vijf speelronden te zeggen, maar Juventus en Pafos staan allebei op zes punten. Beide clubs wonnen één keer en speelden driemaal gelijk. Een kraker tussen de nummer 23 en 24 op de ranglijst.

Benfica - Napoli

Een onderonsje tussen de vorige en huidige club van David Neres. Benfica won pas één keer - van Ajax - en Napoli lijkt dan ook de favoriet. De regerend kampioen van Italië kan sowieso wel een overwinning gebruiken om mee te blijven doen om een plek in de top 24. De teller staat nu op zeven punten.

Alles over de Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.