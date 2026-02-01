Het kan een pittige zondagmiddag worden. Ajax trapt om 12.15 uur de Eredivisie-zondag af tegen Excelsior. Bij winst kan Ajax over Feyenoord stappen, dat dan met lood in de schoenen het veld in Eindhoven betreedt. Fred Grim kiest voor Anton Gaaei in de basis. Volg het duel hier live.

Na een dramatische week in Europa moet het vizier weer op de landelijke Eredivisie. Zowel Feyenoord als Ajax en PSV kende een pijnlijk afscheid van de Europa League en Champions League. Tijd om de rug te rechten. Ajax treft Excelsior, dat 15e staat in de Eredivisie. Ajax kan in Rotterdam aartsrivaal Feyenoord ontzettend pijnigen. Bij winst op Excelsior schieten de Amsterdammers weer over Feyenoord heen op de ranglijst.

En dan staat plek 2 serieus op de tocht voor Feyenoord, dat om 14.30 uur aftrapt tegen koploper PSV. Een verlies zou dan voor grote problemen kunnen zorgen in De Kuip waar het toch al zo onrustig is.

Opstelling Ajax

Jaros; Rosa, Baas, Sutalo, Gaaei; Regeer, Steur, Klaassen; Bounida, Dolberg, Godts

Ajax

Fred Grim zal waarschijnlijk weinig veranderen aan zijn opstelling, want hij heeft amper last van blessures. Alleen Steven Berghuis is nog geblesseerd. Mogelijk dat Grim wel weer wat jeugd in de basis zet, wat hij in de Champions League minder deed. Mogelijk speelt Rayane Bounida op rechts in plaats van Oscar Gloukh en speelt Aaron Bouwman weer achterin, ten koste van Josip Sutalo. Dit is een tendens die vaker te zien is bij Grim.

Ondertussen is Ajax ook druk bezig op de transfermarkt. Oleksandr Zinchenko komt naar Amsterdam en ook Argentijns talent Maher Carrizo is onderweg. Daarmee haalt Ajax de nodige versterkingen binnen die Ajax er weer bovenop moeten krijgen. Grim heeft een stabiel Ajax gecreëerd aan de hand van jonge spelers, maar heeft ook het geluk dat Feyenoord een grote inzinking kreeg een aantal maanden terug. Plek 2 zou een goudmijn zijn voor Ajax, dat onder directeur Jordi Cruijff opnieuw wil gaan bouwen.

Cruijff zou ook in de organisatie het één en ander kunnen aanpassen in de organisatie binnen Ajax. Zijn vader haalde veel Ajacieden naar de club en één persoon staat te trappelen. Clubicoon Wesley Sneijder zei het volgende in gesprek met deze website. "Als Ajax iets wil, dan zullen ze moeten bellen. Ik ben duidelijk geweest dat ik er voor open sta, dus ik hoef nu niet weer een hele open sollicitatie te doen. Ik wacht geduldig af", aldus Sneijder, die andere opties niet uitsluit. “Als er andere mooie dingen op mijn pad komen, dan sta ik er ook voor open. Maar Ajax is mijn club en dat zou geweldig zijn. Ik denk ook dat we met vele handen die club zeker kunnen helpen, maar dan moet moet wel wat gebeuren."

