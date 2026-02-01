Hoog bezoek bij Excelsior - Ajax. Twee transfertargets zijn gespot op Woudestein om de wedstrijd van hun nieuwe club te bekijken. Oleksandr Zinchenko en Maarten Paes zijn bezig hun transfer af te ronden naar Ajax en zijn alvast aanwezig bij de wedstrijd. Het laatste papierwerk moet nog gedaan worden, maar ze zijn normaliter binnenkort Ajacied.

In afwachting van de laatste formaliteiten zijn de twee alvast aanwezig in Rotterdam. De betrokken partijen rekenen op een spoedige afronding, al moesten er op de achtergrond nog de nodige knopen worden doorgehakt voordat alles definitief kon worden beklonken.

Vooral de transfer van Oleksandr Zinchenko bleek een lastige puzzel. Daarbij was een bemiddelende rol weggelegd voor Nathan van Kooperen van Muy Manero, die de gesprekken tussen Ajax, Arsenal en Nottingham Forest in goede banen moest leiden. Uiteindelijk is het met de naderende transferdeadline toch gelukt om de Oekraïner aan de selectie toe te voegen.

i De nieuwe aanwinsten van Ajax zijn aanwezig in Woudestein. ©Sportnieuws.nl

Maarten Paes

Ook doelman Maarten Paes is aanwezig bij de wedstrijd. De sluitpost geldt als een van de nieuwe gezichten binnen de selectie en maakte langs de lijn kennis met zijn nieuwe club en achterban. Zijn komst moet voor extra rust en concurrentie onder de lat zorgen.

Paes werd aangetrokken na het vertrek van Remko Pasveer, die zijn loopbaan vervolgt bij Heracles Almelo. De doelman komt over van FC Dallas, waar hij de afgelopen seizoenen actief was in de Major League Soccer en veel wedstrijdervaring opdeed. Die bagage hoopt hij nu mee te nemen naar zijn nieuwe avontuur in Nederland.

Jordi Cruijff

Tevens is zondag de dag dat Jordi Cruijff officieel aan de slag gaat bij Ajax. Hij werd eerder voor het stadion van Excelsior en op de tribunes gespot. Zo zijn er veel bekende gezichten bij Excelsior aanwezig.

De wedstrijd kan een heel belangrijke worden. Ajax kan de tweede plek overnemen van Feyenoord. Dan moet er gewonnen worden van Excelsior en moet Feyenoord verliezen van PSV.

