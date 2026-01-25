Feyenoord treedt in De Kuip aan tegen Heracles Almelo. Bij winst gaan de Rotterdammers over aartsrivaal Ajax heen en staan ze weer tweede. Het landskampioenschap lijkt uit zicht, maar de strijd om plek twee, en daarmee directe plaatsing voor de Champions League, is in volle gang. Feyenoord heeft tegen hekkensluiter Heracles Almelo een uitgelezen kans om drie punten te pakken.

Feyenoord is het nieuwe jaar niet optimaal begonnen met een gelijkspel tegen Heerenveen en een dramatisch verlies in de derby thuis tegen Sparta. Afgelopen donderdag werd wel in de Europa League met 3-0 gewonnen van Sturm Graz. De Rotterdammers kunnen wellicht het goede gevoel meenemen en winnen van Heracles Almelo, dat laatste staat in de competitie.

Een zege kan Feyenoord goed gebruiken, want de Rotterdammers raakten de tweede plek zaterdag kwijt aan de aartsrivaal. Ajax won met 2-0 van FC Volendam en staat daardoor nu één punt voor op de ploeg van Robin van Persie, die de afgelopen tijd flink bekritiseerd is door de slechte resultaten. Feyenoord heeft tegen Heracles, waar eerder dit seizoen met 7-0 van gewonnen werd in Almelo, een zege nodig om de voorsprong van twee punten te herstellen.

Mogelijk debuut nieuwe aanwinst

Feyenoord is afgelopen week in de zoektocht naar een rechtsback uitgekomen bij de aanvoerder van Go Ahead Eagles, Mats Deijl. De 28-jarige is zaterdag gepresenteerd en heeft ook direct al meegetraind. Feyenoord heeft momenteel problemen rechtsachterin, vanwege de blessures van Bart Nieuwkoop en Givairo Read. De kans is dus zeker aanwezig dat Deijl zondag al minuten mag gaan maken.

Deijl heeft geen moment getwijfeld toen Feyenoord zich meldde:"Dit is een stap waar je in mijn geval al als jongetje van droomde, dus de keuze was heel snel gemaakt toen Feyenoord zich voor mij meldde".

