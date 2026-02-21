PSV jaagt zaterdagavond op eerherstel na de blamage tegen FC Volendam. In het eigen Philips Stadion neemt de ploeg van Peter Bosz het op tegen sc Heerenveen. Daarmee gaat de jacht op de vroegste titel ooit verder. Volg alle ontwikkelingen van PSV - Heerenveen vanaf 18.45 uur hier live.

De ontmoeting tussen PSV en sc Heerenveen vond zeventien dagen geleden ook al plaats. Toen waren de Eindhovenaren met 4-1 te sterk in de kwartfinales van de KNVB Beker. Met bovendien een voorsprong van veertien punten op naaste belager Feyenoord lijken de vooruitzichten voor de Friezen weinig rooskleurig. PSV heeft uiteindelijk nog minimaal zeven overwinningen nodig om zich te verzekeren van de landstitel.

Myron Boadu in opstelling

PSV moest dit seizoen vaak improviseren in de punt van de aanval en Bosz gebruikte daar al zes spelers. Alassane Plea ligt sinds augustus uit de roulatie met een zware knieblessure, terwijl Ricardo Pepi en Myron Boadu dit seizoen vaker ontbraken dan meespeelden. Daar kwam deze week gelegenheidsspits Guus Til ook nog eens bij. Een meevaller voor Bosz: tegen Heerenveen zijn Boadu en Pepi weer inzetbaar.

Opstelling PSV: Kovar; Dest, Schouten, Gasiorowski, Mauro Junior; Veerman, Wanner, Saibari; Man, Boadu, Perisic.

Matej Kovar wél van de partij

Zo'n twee weken geleden werd PSV opgeschrikt door het nieuws dat zowel de eerste als tweede doelman enkele weken niet van de partij zou zijn. Vanaf dat moment werd meteen bekend dat Nick Olij voorlopig niet wordt terug verwacht, maar Matej Kovar is wél weer van de partij. Hij begint direct weer in de basis, dat gaat ten koste van PSV-talent Niek Schiks. Dat geldt ook voor de beloftevolle Noah Fernandez: hij is ziek.

Overzicht blessures bij PSV

Speler Reden Afwezig sinds Alassane Pléa Kraakbeenschade knie 18-8-2025 Ruben van Bommel Knieblessure 22-9-2025 Nick Olij Liesblessure 6-2-2026 Guus Til Spierblessure 17-2-2026 Noah Fernandez Ziek 19-2-2026

