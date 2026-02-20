Een spontaan appje van PSV-aanvaller Couhaib Driouech bezorgde kapper Mitchel 'Moody' Ammen plots een avond tussen internationale topspelers. Zonder precies te weten wie hij zou knippen, maar met het duidelijke besef dat hij deze kans niet kon laten liggen, stapte hij in de auto richting het trainingskamp van PSV. "Plots vroeg Olij of hij mijn nummer mocht delen met Perisic", lacht Moody.

Een belangrijk keerpunt in dat verhaal was het trainingskamp van PSV in Duitsland. "Ik kreeg ineens een berichtje van Couhaib Driouech, want Nick Olij had gezegd dat ik hem knipte. Toen appte hij: kun je naar het trainingskamp komen in de buurt van Dortmund? Dat was effe 4,5 uur rijden", lacht Moody in gesprek met Sportnieuws.nl. "Ik had geen idee voor wie ik daar naartoe ging, maar ik dacht alleen maar: ik moet deze kans écht pakken."

Vette ervaring voor Moody

Na een autorit van ruim vier uur was er nauwelijks tijd om rustig binnen te komen. "Toen ik daar om 21.00 uur aankwam, zei de teammanager meteen: je hebt twee uur de tijd om zes spelers te knippen", vertelt Moody lachend. "Toen kwam de ene na de andere topspeler binnenlopen: Olij, Driouech, Bajraktarevic, Perisic, Saibari en Pepi."

Pas achteraf drong het echt tot hem door. "Perisic is natuurlijk gewoon een legend en Saibari en Pepi zijn ook grote namen in de Eredivisie. Ik dacht dat ik een paar wisselspelers zou mogen knippen, maar alle grote namen kwamen langs. Het was zo’n vette ervaring."

Die ene avond in Duitsland bleek het perfecte startschot. "Daarna is het snel gegaan. Inmiddels knip ik jongens als Paul Wanner, Dennis Man, Driouech en Olij wekelijks." Voor Moody draait het daarbij niet alleen om het moment zelf. "Ik moet eerlijk zeggen: ik heb pas een goed gevoel bij een knipbeurt als ze een keer terugkomen." Dat vertrouwen volgde al snel. "Een week na het trainingskamp stuurde Driouech mij weer een berichtje of ik naar Eindhoven kon komen. En daardoor kwamen er ook weer nieuwe spelers bij mij terecht, zoals Alassane Plea, Man en Wanner."

Berichtje van Perisic

Het absolute hoogtepunt liet niet lang op zich wachten, toen zelfs Ivan Perisic opnieuw contact zocht. "Plots vroeg Olij of hij mijn nummer mocht delen met Perisic. Toen hij mij een berichtje stuurde, was dat wel heel speciaal. Dan heb je wel het idee: oké, hij is tevreden", gaat Moody verder. Hij vertelt ook over zijn bezoek bij Perisic thuis. "Toen heb ik ook gelijk zijn vader en zoontje geknipt. Dat maakt je trots, want het zijn natuurlijk mensen die heel erg veel waarde hechten aan hun privacy. Dat zijn dingen die je niet snel meemaakt."

'Dat was voor mij ook wel een stap'

Moody komt inmiddels ook regelmatig over de vloer bij de geblesseerde Alassane Plea. De Franse spits kwam op advies van teamgenoten bij hem terecht, waardoor de voetbalkapper in een vroeg stadium langsging in de hotelkamer van Plea.

Het leverde een mooi moment voor hem op. "Ik was benieuwd wie zijn vorige kapper was. Hij vertelde toen dat Sheldon Edwards (HD Cutz) hem knipte, die vliegt de hele wereld over om beroemdheden te knippen. Toen dacht ik wel: wow, dat is toch wel een van de grootste kappers in dit wereldje. Dat was voor mij ook wel een stap, dat je zo’n iemand mag knippen", vertelt hij.