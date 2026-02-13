Bij de blamage van PSV tegen FC Volendam (2-1) kregen Joey Veerman en Ivan Perisic het met elkaar aan de stok. ESPN legde het akkefietje uitgebreid vast, maar volgens Veerman wordt het incident onnodig groot gemaakt. "Blijkbaar mag dat niet meer", reageerde de Volendammer bij zijn terugkeer op vertrouwde bodem.

Na een matige eerste helft van PSV ontstond er een woordenwisseling tussen Veerman en Perisic. De Kroaat waagde een poging van grote afstand, maar die mislukte. Veerman sprak hem daarop aan, omdat hij vond dat Perisic een andere beslissing had moeten nemen. Dat viel niet goed bij de routinier. "Het was gewoon een discussie met elkaar. Dat mag tegenwoordig niet meer", zegt Veerman voor de camera van ESPN.

'Blijkbaar kan dat niet meer'

De uitgesproken Volendammer weigert zijn gedrag echter aan te passen. "Ik doe het nog wel, zulke discussies heb je weleens", gaat hij verder. Als de verslaggever aangeeft dat dat 'gewoon moet kunnen tussen twee volwassenen', reageert Veerman zichtbaar geprikkeld. "Nou, blijkbaar niet, want anders zouden jullie er niet over beginnen. Als ik iets vind, zeg ik dat. Als iemand iets anders vindt, moet diegene dat ook gewoon benoemen. Ik denk dat je anders niet verder komt."

Trainer Peter Bosz weegt ook niet te zwaar aan het incidentje tussen Veerman en Perisic. "Dan heb je mij nooit zien voetballen. Ik was de hele wedstrijd aan het schelden. Daar moet je tegen kunnen", stelt Bosz resoluut.

Oorzaak van puntenverlies

Veerman had wel een duidelijke mening over het puntenverlies tegen 'zijn' Volendam. "In de eerste helft missen we een kansje of twintig", overdrijft hij lichtelijk. "We moeten in de openingsfase twee à drie keer scoren. Dat hebben we vaak gedaan dit seizoen, maar nu niet. We waren niet scherp. Daarna maken zij een wereldgoal (via Robin van Cruijsen, red.). Heel knap. Ik denk niet dat hij 'm nog een keer zo gaat maken."

