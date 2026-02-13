Op deze carnavalsvrijdag speelt PSV op bezoek bij FC Volendam. De Eindhovenaren jagen op overwinning nummer 20 van het seizoen en hopen de sterke reeks voort te zetten in het vissersdorp. In de openingsfase was Yannick Leliendal al dichtbij de openingstreffer, terwijl PSV'ers Paul Wanner en Guus Til een aantal aardige kansen kregen. Volg alle ontwikkelingen hier live.

Op papier is PSV uiteraard de torenhoge favoriet. Volendam doet het als promovendus verdienstelijk met drie zeges in de laatste vijf Eredivisie-duels, maar het kwaliteitsverschil is immens. Daar komt bij dat PSV met vertrouwen afreist naar Volendam: eerdere uitduels verliepen de afgelopen jaren meestal zonder al te veel problemen en leverden bovendien veel goals op.

Doelpunten gegarandeerd?

Wie terugkijkt naar de laatste vijf uitwedstrijden van PSV bij Volendam, ziet een opvallend patroon: goals, héél veel goals. In al die duels viel de bal minimaal vijf keer in het net, vaak verdeeld over beide ploegen. De meest memorabele editie dateert uit het seizoen 2008-2009, toen PSV met 3-5 wist te winnen. Ook vanavond lijkt een doelpuntrijke wedstrijd niet uitgesloten.

Afwezigen bij PSV

PSV kampt al het hele seizoen met een flink aantal blessures. Ruben van Bommel (kruisband) en Alassane Plea (kraakbeen) zijn al lange tijd uitgeschakeld en kwamen dit seizoen nauwelijks in actie. Ook op keepersgebied heeft trainer Peter Bosz zorgen: Nick Olij is nog langere tijd uit de roulatie en Matej Kovar ontbreekt eveneens.

Verder moet PSV het in Volendam stellen zonder Ricardo Pepi. De Amerikaanse aanvaller brak vlak na de winterstop zijn arm en is nog niet inzetbaar. Ismael Saibari ontbreekt ook: de Marokkaans international heeft enkele dagen vrij gekregen van Bosz.

Opstellingen Volendam en PSV

Opstelling van PSV: Van Oevelen; Ugwu, Amevor, Verschuren, Leliendal; Bacuna, Kwakman, Kökcü; Ould-Chikh, Kuwas, Pauwels.



Opstelling van PSV: Kovar; Dest, Flamingo, Obispo, Mauro; Schouten, Veerman, Wanner; Bajraktarevic, Til, Perisic.

