PSV heeft een medische update gegeven over de situatie van doelmannen Matej Kovar en Nick Olij. Beide keepers liepen afgelopen weekeinde in de aanloop naar het uitduel met FC Groningen (1-2) een blessure op, waardoor zij niet inzetbaar waren voor die wedstrijd.

Uit medisch onderzoek is gebleken dat de blessure van Matej Kovar meevalt. Bij de Tsjechische doelman is slechts sprake van lichte schade. Hij was voor het duel met Bayern München al een twijfelgeval, maar kon gewoon keepen. Uiteindelijk bleek er toch schade. De verwachting is echter dat hij binnen enkele weken weer aansluit bij de selectie. Het is voor hem te hopen dat hij op tijd hersteld is voor de halve finale van de Eurojackpot KNVB Beker, begin maart tegen NEC.

Olij zal er langer uit zijn. Na drie mooie jaren bij Sparta lijkt alles tegen te zitten: al in de eerste oefenwedstrijd van dit seizoen moest hij met een blessure naar de kant. En alsof dat nog niet genoeg was, ging het afgelopen weekend opnieuw mis. De tweede keeper kampt met een spierblessure en zal voorlopig nog niet inzetbaar zijn. Hij is inmiddels wel begonnen aan zijn revalidatie, net als Kovar, maar bij Olij gaat het herstel waarschijnlijk wat langer duren.

Schiks krijgt de kans

Door het wegvallen van beide keepers kreeg Niek Schiks zijn kans onder de lat bij PSV 1. De jonge doelman maakte zijn debuut op succesvolle wijze en droeg bij aan de 1-2 overwinning in Groningen. De komende weken zal Schiks de vervanger zijn van Kovar. Te beginnen aanstaande vrijdag in de competitiewedstrijd bij FC Volendam.

