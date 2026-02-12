PSV heeft eerst nog een belangrijke klus in Volendam af te werken, maar daarna krijgt de selectie van Peter Bosz de ruimte om op te stap te gaan. Dat laat de 62-jarige Apeldoorner weten. "Ik kan me voorstellen dat de spelers zich nog wel even gaan omkleden", vertelt hij lachend.

Voor Eindhoven is de wedstrijd van PSV tegen FC Volendam slechts bijzaak. Heel Brabant leeft toe naar de complete carnavalsgekte in de provincie en dat is Bosz ook niet ontgaan. "Ik maak me zorgen dat ze griep krijgen", roept Bosz gekscherend. "Met het vieren van carnaval is de kans groot dat je een griepje oploopt."

Plannen met de selectie?

Bosz is als Apeldoorner zeker bekend met het verkleedfestijn. "Ik heb het altijd heel graag gevierd, in Oldenzaal", verklapt hij. Zijn er ook plannen in de selectie? "Dat weet ik oprecht niet. We wonen in Eindhoven, dus ik kan me goed voorstellen dat ze zich na de wedstrijd wel even gaan omkleden. Maar ik ga voor de wedstrijd niet verklappen wat de trainingsplannen van dit weekend zijn."

De ervaren oefenmeester geeft zijn selectie geen strikte regels mee voor het feestweekend. "Ze mogen alleen niet te dronken worden", grapt Bosz. "Nee, ze weten heel goed wat ze wel en niet mogen. Dat laat ik ook volledig bij hen. Op het moment dat ik het gevoel zou hebben dat ze daar niet mee om kunnen gaan, zou ik dat misschien wel doen. Maar ze laten het hele seizoen al zien dat ze hun verantwoordelijkheid nemen."

Valentijnsdag

Het was Bosz niet ontgaan dat carnaval voor de deur staat, maar of hij ook aan Valentijnsdag had gedacht? Na een paar seconden stilte volgt het antwoord. "Op dit moment is carnaval het belangrijkste, toch?", zegt Bosz, waarna hij wordt gewezen op de dag van de liefde. "Oei, dit moeten we even knippen. Nee, ik wist het wel", voegt hij er snel aan toe.

Op de vraag of hij al een cadeautje heeft, knikt Bosz instemmend. "Ik ben goed voorbereid, hmm hmm. Ze is ook blij met drie punten", zegt hij, waarna het onderwerp vlot wordt afgerond. "Dit gaat niet de goede kant op. Jezus, wat is het warm hier," besluit hij lachend. Bosz zal dus nog even op pad moeten voor een cadeau voor zijn vriendin Jolyn.

