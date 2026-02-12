PSV-uitblinker Ismael Saibari is er tegen FC Volendam niet bij. Coach Peter Bosz heeft besloten om de Marokkaanse middenvelder vrijaf te geven, want hij merkte de afgelopen weken dat het allemaal een tandje minder werd bij Saibari. "Dat heb ik niet overlegd, maar medegedeeld", stelt Bosz op de persconferentie.

Matej Kovar en Nick Olij haakten afgelopen weekend al geblesseerd af, terwijl Ricardo Pepi, Alassane Plea en Ruben van Bommel ook al geruime tijd afwezig zijn. Dat is tegen FC Volendam ook het geval. "En Ismael (Saibari, red.) is er ook niet bij. Ik heb hem deze week een aantal dagen vrijaf gegeven, waaronder deze wedstrijd", verklapt Bosz.

Frisheid geeft doorslag

Voor Saibari en Anass Salah-Eddine is het een uitermate lang seizoen. De Marokkaanse internationals speelden, terwijl teamgenoten van hun winterstop genoten, de Afrika Cup. "Die jongens zijn na de finale direct weer aangesloten, dus hebben geen vakantie gehad. Hij is niet geblesseerd, maar ik merkte wel dat zijn frisheid afnam."

Dat merkt Bosz aan kleine dingen in wedstrijden. "Voor de wedstrijd tegen FC Groningen wist Ismael al dat hij een aantal dagen vrij zou zijn, maar hij krijgt al een paar wedstrijden meer schoppen en dat heeft met alertheid en frisheid te maken", vervolgt de 62-jarige trainer. "Het heeft echt niks met fitheid te maken, maar hij is er niet bij." In een eerder stadium met Ivan Perisic weigerde de Kroaat om rust te nemen. "Ik heb dit niet overlegd met Saibari, maar met de medische staf. Ik heb hem dit uitgelegd en daar kon hij zich wel in vinden."

'Telstar is al heel lang geleden'

Tegen FC Volendam zou er zomaar puntenverlies op de loer kunnen liggen. Althans, eerder dit seizoen werden er juist punten verspeeld tegen degradatiekandidaten Telstar (0-2) en NAC Breda (2-2). "Ik denk niet zozeer over die wedstrijden na. Telstar is al héél lang geleden en toen hadden we een heel andere manier van spelen, ook met andere spelers. Tegen NAC was het niet goed genoeg, maar dat was maar één keer. Tegen Volendam moeten we wel oppassen. Ze doen het de laatste weken goed."

Bosz kreeg woensdagavond nog wel heugelijk nieuws. NEC verloor van Utrecht, waardoor naaste belager Feyenoord de dichtstbijzijnde concurrent is op zeventien punten. "Mensen kijken heel erg naar de concurrenten. Ik probeer daar wel op een andere manier te kijken, want het is heel knap wat wij doen. NEC weet sinds woensdag ook dat iedereen van je wil winnen en dat tegenstanders niks te verliezen hebben. Wij zijn gelukkig altijd messcherp, daarom staan we ver bovenaan."

Géén andere doelen

Volgens Opta is de kans honderd procent zeker dat PSV kampioen wordt, maar dat betekent niet dat Bosz andere doelen gaat stellen. "Winnen en de mensen vermaken met goed voetbal, dat vind ik nog steeds het belangrijkst. Ook belangrijker dan het breken van records", besluit hij.

