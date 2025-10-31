PSV won afgelopen week van zowel Napoli (6-2) als Feyenoord (3-2). Dat de regerend landskampioen in vorm is bleek wel in de eerste helft met een 3-0 voorsprong, maar na rust viel het niveau ver terug. Een flinke ketser van PSV-doelman Matej Kovar bracht Fortuna Sittard zelfs nog terug in de wedstrijd: 3-1. Maar plots was daar Ricardo Pepi, die met een stiftje de 4-1 op het scorebord zette. Volg alle ontwikkelingen het duel hieronder live.

Saibari, dé held van PSV

Ismael Saibari was afgelopen weekend tegen Feyenoord (3-2) al de grote man met drie goals. Trainer Peter Bosz gaf daags voor het optreden tegen Fortuna Sittard aan al blij te zijn met zijn gedrag en waarschuwde zijn pupil dat 'hij gewoon weer door moest ondanks het euforische gevoel in De Kuip'. Daar gaf de 24-jarige middenvelder uitstekend gehoor aan.

De Eindhovenaren begonnen ijzersterk aan het duel tegen de taaie Limburgers, wat al snel resulteerde in een vroege voorsprong. Dennis Man leverde een perfecte voorzet af op het hoofd van Saibari, die de bal prachtig in de bovenhoek kopte: 1-0. Maar daarmee was de in Spanje geboren PSV'er nog niet klaar. Ruim tien minuten later knalde hij de bal voorbij Fortuna-doelman Mattijs Branderhorst, die slechts kon toekijken hoe de bal langs zijn oor suisde: 2-0.

Marge nóg groter door schitterende actie

PSV liet geen spaan heel van Fortuna. Vlak voor rust deed Dennis Man óók een duit uit het zakje. De Roemeense aanvaller zette de aanval zelf op met een mooie loopactie, waarna hij vervolgens aan zijn solo begon. Hij kapte in het zestienmetergebied Fortuna-verdediger Jasper Dahlhaus uit, liet Ryan Fosso staan alsof hij er niet stond en schoot 'm vervolgens met buitenkant rechts in de korte hoek: 3-0.

Fortuna terug in wedstrijd

De bezoekers vochten zich na rust knap terug in de wedstrijd en werden onder meer gevaarlijk met een schot van oud-PSV'er Mohamed Ihattaren. Even later uitte het gevallen toptalent flink zijn frustratie, toen scheidsrechter Bas Nijhuis hem geen penalty toekende na een vermeende handsbal van Ryan Flamingo. Even later kon Ihattaren alsnog juichen na een flinke ketser van PSV-doelman Matej Kovar. De Tsjech liet een schot van Justin Lonwijk door zijn handen glippen: 3-1.

Midweeks kwam PSV niet in actie. Tegenstander Fortuna Sittard wel. Zij wonnen met de hakken over de sloot van Derde Divisionist Gemert. Dat duel werd ontsierd door een vechtpartij tussen de supportersgroepen. Nadat de rust was wedergekeerd bekerde Fortuna verder. Dus gingen ze vrijdag net als PSV de koker in. De Eindhovenaren werden gekoppeld aan GVVV, terwijl de Limburgers tegen Almere City FC spelen.

Terugkeer Ihattaren

Het Philips Stadion maakt zich op voor een wedstrijd met een oude bekende. De 23-jarige Mohamed Ihattaren voetbalt namelijk sinds dit seizoen bij Fortuna Sittard. Ihattaren maakte zijn eerste stappen in het profvoetbal bij PSV, maar kwam dankzij het overlijden van zijn vader in een zwart gat. Inmiddels krabbelt hij op, met dank aan trainer Danny Buijs.

