Het was dé week van Ismael Saibari. Zowel in de Champions League-kraker tegen Napoli als in de topper tegen Feyenoord schitterde hij als uitblinker. Peter Bosz heeft geen andere Saibari waargenomen, hoewel hij wel verrast is door de talloze positieve reacties na de eerdere analyses. "Hij zal ondertussen ook weten: vrijdag kan het weer anders zijn", schetst Bosz op de persco in aanloop naar Fortuna Sittard-thuis.

Saibari legde vorige week dinsdag tegen Napoli een indrukwekkende pot op de mat, waarin hij zijn sterke optreden bekroonde met een doelpunt. Tegen Feyenoord schitterde hij zelfs met drie treffers en was hij de absolute ster. Toch ziet Bosz geen verandering in het gedrag van Saibari. "Ik heb helemaal niks gemerkt van de roze wolk. Ismael weet inmiddels ook hoe het werkt. Drie keer scoren in De Kuip geeft een euforisch gevoel, maar daarna moet je weer door", stelt Bosz nuchter.

Verbazing over lofzang

De 61-jarige trainer erkent dat hij wel moet lachen om de vele lyrische lofzangen aan het adres van de aanvallende middenvelder van PSV. "Ik zou jullie adviseren om eens de commentaren terug te lezen van een aantal analisten zo'n vier of vijf weken geleden", zegt Bosz met een grijns.

"Toen werd er een hele andere analyse op losgeslagen. Ismael moet niet luisteren naar die kritieken, maar ook niet naar de positieve geluiden. Hij zal ondertussen ook weten: vrijdag kunnen de commentaren weer anders zijn. Hij is niet de nieuwe Messi, maar het is ook niet zo dat hij er niks van kan. Het zit ergens daar tussenin."

Lees na het interview Gertjan Verbeek over onder meer Wout Weghorst en Ismael Saibari verder.

'Als hij te laat komt, zeg ik het zeker'

Bosz benadrukt dat hij de afgelopen week geen extra aandacht heeft gegeven aan Saibari. "Dat is bij hem niet nodig. Als ik wél constateer dat hij ander gedrag toont, dan zeg ik dat zeker", vervolgt hij. Welke gedrag doelt hij dan op? "Als hij te laat komt", grapt Bosz. "Nee, het gaat heel goed. Hij loopt niet naast zijn schoenen en werkt hard zoals altijd. Constant presteren is voor hem de grootste uitdaging. 34 duels dit niveau is onmogelijk, maar dit moet wel over langere periode."

Indrukwekkende statistieken

In het begin van het seizoen gingen de kritieken voornamelijk over zijn scorend vermogen. Hij begon het seizoen met 33 schoten en slechts één goal, maar de laatste zestien schoten leverden maar liefst zeven doelpunten op. Bosz blijft er nuchter onder. "Ik weet zeker dat er weer een moment komt dat hij weer zestien keer schiet en niet scoort. Toen hij miste was hij vaak uit balans en viel hij op de grond, daar moet hij mee leren omgaan. Maar soms zit het ook mee, die tweede goal tegen Feyenoord past net, eerder zou die misgaan."

Géén kans voor Paul Wanner

De imponerende optredens van Saibari zorgen er wel voor dat Paul Wanner, die liefst vijftien miljoen euro kostte, voorlopig geen kans krijgt. "Het gaat vooral langzamer dan hij gehoopt had, maar hij is nog maar negentien jaar en moet zich aanpassen. Dat doet hij uitstekend, maar dan heeft hij ook nog Saibari voor zich die het goed doet. Hij moet niet schrikken of bang zijn, dit is normaal voor jonge spelers uit het buitenland", gaat Bosz verder.

"Bij een topclub moet je deze luxe hebben", stelt Bosz, die daarbij wel een kanttekening plaatst. "Ik vind wel dat iedere speler perspectief moet hebben. Ze moeten kans hebben om minuten te maken. En als ze het dan goed doen, moeten ze voelen dat ze kunnen gaan spelen." Daarom vindt Bosz het ook héél belangrijk dat er veel naar de mentale gezondheid van spelers wordt gekeken. "Ik vind dat wel degelijk een taak voor mij. Je kunt iemand hebben bij de groep om met jongens te spreken, maar ze willen het uiteindelijk horen van de trainer. Ik vind dat belangrijk."

PSV had aanloopje nodig

Gekeken naar de duels tegen Napoli en Feyenoord is het haast ongelooflijk dat de regerend landskampioen een pijnlijk verlies leed tegen promovendus Telstar (0-2). "Het had niet mogen gebeuren, maar we waren niet zover als nu. Je hebt nooit een seizoen waarin je altijd top speelt. Het is heel logisch dat we een aanloopje nodig hadden en het huidige niveau gaan we ook niet het hele seizoen vasthouden. Dat we gaan we proberen, maar het is voetbal", besluit Bosz, die het vrijdagavond met PSV tegen Fortuna Sittard opneemt.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.