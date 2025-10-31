PSV kent een heel eenvoudige avond in eigen huis tegen Fortuna Sittard. De Eindhovenaren leken af te stevenen op een ruime zege, maar daar wilde de VAR verandering inbrengen. Scheidsrechter Bas Nijhuis weigerde echter mee te gaan in het besluit van de VAR en wuifde een 'makkelijke penalty' weg.

PSV-verdediger Ryan Flamingo kreeg een voorzet hard tegen zich aangeschoten, waarbij de bal ongelukkig tegen zijn hand kwam. VAR Jochem Kamphuis constateerde dit vanuit Zeist ook en riep scheidsrechter Nijhuis op om de beelden zelf onder de loep te nemen. De Tukker bleef echter standvastig en besloot geen strafschop toe te kennen aan Fortuna Sittard.

Wisselend gegeven penalty's

Met deze beslissing laait Nijhuis opnieuw de discussie over arbitrage op. Dit seizoen ligt het scheidsrechterskorps al flink onder vuur, vooral vanwege de gemakkelijk toegekende penalty's na handsballen. Zo uitte NEC onlangs nog kritiek op een strafschop die werd gegeven na een ongelukkige handsbal op de rand van het zestienmetergebied tegen FC Twente, terwijl er ook al meermaals géén strafschoppen werden gegeven voor ballen tegen de arm.

Scheidsrechter Bas Nijhuis weigert mee te gaan in beslissing VAR Jochem Kamphuis: géén penalty voor Fortuna Sittard tegen PSV. Flinke teleurstelling bij Mohamed Ihattaren, die uiteraard graag tegen zijn oude liefde wilde scoren. #psvfor pic.twitter.com/jCadMEyiWj — Aron Kattenpoel (@KattenpoelAron) October 31, 2025

Teleurstelling bij Mohamed Ihattaren

De teleurstelling was duidelijk af te lezen op het gezicht van oud-PSV'er Mohamed Ihattaren. De aanvaller en middenvelder, die dit seizoen al meerdere keren succesvol was vanaf de stip als vaste penaltynemer van Fortuna, kon zijn frustratie niet verbergen toen Nijhuis hem de kans op een strafschop ontzegde. In een opwelling ramde hij de bal uit teleurstelling in het doel van de Eindhovenaren.

Breng hieronder je stem uit:

Lees hieronder het interview met Berry van Aerle en Ali Boussaboun over Ihattaren.

PSV - Fortuna

PSV legde een uitstekende eerste helft op de mat en zette daarmee de sterke lijn van de duels tegen Napoli en Feyenoord knap voort. Bij rust stond het al 3-0 door doelpunten van Ismael Saibari en Dennis Man. Na rust vochten de Limburgers zich echter knap terug in de wedstrijd en daarbij werden ze een handje geholpen door een ouderwetse ketser van PSV-goalie Matej Kovar: 3-1.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.