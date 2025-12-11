AZ kan donderdagavond een grote stap richting de volgende ronde van de Conference League zetten. Hiermee zijn ze goed op weg dankzij een doelpunt van aanvoerder Sven Mijnans. Volg hieronder live de westrijd.

Opstelling AZ: Owusu-Oduro, Goes, Penetra, Koopmeiners, Patati, Parrott, Mijnans, Chávez, Jensen, Smit, De Wit.

AZ is in de beginfase de bovenliggende partij, dit wordt bekroond met een doelpunt na fraai samenspel van de Alkmaarders. Weer door aanvoerder Sven Mijnans.

Stand van zaken

Het zal veel voetbalfans verrassen, maar Drita gaat dit duel in als favoriet. Temminste, als je een blik werpt op de ranglijst. De ploeg uit Kosovo is namelijk nog ongeslagen in de Conference League. Met acht punten uit vier duels staat Drita achtste in de competitiefase, een plaats die recht geeft op een directe plek in de achtste finales. In de eigen competitie doet Drita het echter zeer matig, daar staan ze vijfde.

AZ moet nog wat werk verrichten om een gooi te kunnen doen naar een top-8 plek. De ploeg van Maarten Martens heeft nog maar zes punten, waardoor ze twintigste staan. Na de reis naar Kosovo speelt AZ volgende week al de laatste ronde van de competitiefase. Dan komt het Poolse Jagiellonia Bialystok op bezoek.

Voetbaldwerg

Op papier zou een overwinning op Drita een makkie moeten zijn voor de Alkmaarders. In de selectie van AZ zitten namelijk tien spelers die volgens transfermarkt.com een hogere marktwaarde vertegenwoordigen dan heel de gehele selectie van Drita bij elkaar.

Het is voor de Kosovaren niet de eerste keer dat ze tegen een Nederlandse ploeg spelen. In 2021 speelden ze in de voorronde van de Conference League al eens een tweeluik tegen Feyenoord. Destijds wist Drita met 0-0 knap stand te houden in eigen huis. Ook in de Kuip maakten ze het Feyenoord moeilijk. De Rotterdammers ontsnapten uiteindelijk met een hele nipte 3-2 zege aan uitschakeling.

Waar te zien?

Het duel tussen AZ en Drita is live te zien op Ziggo Sport Extra (kanaal 400). Voor mensen die geen abonnement hebben op de provider is de wedstrijd live te zien via de Ziggo Go app. De aftrap is om 18.45 uur. Om 18.00 begint de voorbeschouwing.

