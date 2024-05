LIVE Premier League | Erik ten Hag en Manchester United vechten voor laatste kans op Europees voetbal via competitie

Voor Erik ten Hag en Manchester United is woensdag van groot belang om via de competitie nog Europees voetbal af te dwingen. Op Old Trafford neemt de ploeg het op tegen concurrent Newcastle United en het moet de wedstrijd winnen om nog hoop te houden. Volg hier het duel live.

Manchester United ging afgelopen weekend met 1-0 onderuit in eigen huis tegen Arsenal. De ploeg van Ten Hag staat met nog twee duels te gaan op de achtste plaats met een achterstand van drie punten op Newcastle United en Chelsea. Het doelsaldo van Manchester United is echter veel slechter. Er moet woensdag dus gewonnen worden om nog hoop te houden op een Europees ticket via de competitie, want United moet daarvoor bij de eerste zeven eindigen.

'Wat ze deden in de laatste wedstrijden...': Erik ten Hag richt zich tot journalist en fans Manchester United Manchester United heeft nog twee duels in de Premier League te gaan. De ploeg van trainer Erik ten Hag staat achtste en woensdagavond komt Newcastle United, de nummer zes, op bezoek. Ten Hag richtte zich voor dit duel tot de fans.

Ten Hag, die flink onder druk staat, heeft echter nog een ontsnappingsroute door de finale van de FA Cup. Als het die wedstrijd wint van stadgenoot Manchester City gaan The Red Devils alsnog de Europa League in. Het zou weleens de redding voor de Nederlandse coach kunnen zijn. In de Britse media wordt al wekenlang gespeculeerd over zijn toekomst bij de club.

Niet alleen gaat het slecht met de club op het veld, maar ook het stadion is er niet best aan toe. Tijdens het duel met Arsenal kwam het met bakken uit de lucht en dat zorgde voor de nodige problemen. Op beelden was te zien dat het water door het stadion stroomde. De club is echter niet van plan om er iets aan te gaan doen.

Stadion van Manchester United blijft 'lek': liever nieuw Old Trafford dan reparaties Het waren zondag bijzondere beelden na de wedstrijd van Manchester United tegen Arsenal. Terwijl de regen op Old Trafford kletste, liep her en der in het stadion het water in stromen naar beneden. De club is niet van plan daar iets aan te doen.

Opstellingen Manchester United - Newcastle United

Opstelling Manchester United: Onana; Wan-Bissaka, Casemiro, Evans, Dalot; Mainoo, Amrabat, McTominay; Diallo, Fernandes, Garnacho



Opstelling Newcastle United: Dubravka; Trippier, Krafth, Burn, Hall; Longstaff, B. Guimarães, Anderson; Murphy, Isak, Gordon