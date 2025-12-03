Er viel genoeg te bespreken na Liverpool - Sunderland. De geplaagde manager Arne Slot zag zijn ploeg voor de zoveelste keer dit seizoen een teleurstellend resultaat boeken (1-1) op Anfield. De Britse media springen daar gretig op in, ook vanwege de negatieve hoofdrol van Virgil van Dijk.

Met Slot, Van Dijk, Ryan Gravenberch, Cody Gakpo (één helft) en Sunderland-spelers Brian Brobbey, Robin Roefs en Lustharel Geertruida (invaller) waren er een hoop Nederlanders met een belangrijke rol tijdens het duel. En niet allemaal in de meest positieve zin.

Fout van Virgil van Dijk

Van Dijk leidde met een fout de goal van Sunderland in. Hij verspeelde de bal en raakte die vervolgens ongelukkig aan waardoor doelman Alisson kansloos was. The Sun wees dan ook fel naar de Nederlander. "Hij was tot twee keer toe schuldig", aldus de krant.

"De pass van de aanvoerder was verschrikkelijk, rechtstreekt op Le Fee (Sunderland), maar Van Dijk deinsde terug in plaats van Talbi in bedwang te houden. Hij moest de prijs betalen door de afbuiging waardoor de bal in de hoek belandde en Alisson daardoor kansloos was."

Dankzij één geslaagde bevlieging van Florian Wirtz in de voorhoede werd het uiteindelijk nog 1-1, maar er is nog heel veel werk aan de winkel voor Slot. "Als je de laatste 15 minuten hebt gezien, dacht je dat The Reds redelijk hadden gespeeld. Maar nee, dat was niet het geval", aldus The Daily Mail. "De mannen van Slot waren opnieuw langzaam, zonder ideeën en met een gebrek aan zelfvertrouwen voor het doel."

Krappe voldoendes

The Liverpool Echo geeft elke wedstrijd van de club punten en strooit met krappe voldoendes. Over Van Dijk is de regionale krant matig positief. "Hij was koppend een paar keer sterk in de verdediging, maar gaf de bal wel weg voor de openingstreffer die vervolgens via hem binnenkwam."

Over de toekomst van Slot reppen de Britse media nauwelijks. Het is de vraag in hoeverre het puntenverlies gevolgen heeft voor de Nederlander, die bezig is aan een dramatische serie en in november de een na de andere wedstrijd verloor. In de Premier League staat Liverpool slechts achtste.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.