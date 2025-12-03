De situatie van Arne Slot bij Liverpool blijft penibel. De Nederlandse manager won afgelopen weekend eindelijk weer eens in de Premier League en hoopte die zege op West Ham United een goed vervolg te geven tegen het 'Nederlandse' Sunderland. Dat gebeurde echter niet. Mede door een flinke fout van aanvoerder Virgil van Dijk boekte 'The Reds' opnieuw een zeer teleurstellend resultaat.

The Reds begonnen met onder meer Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo in de basiself. Ook peperdure aankopen als Florian Wirtz en Alexander Isak waren vanaf de aftrap te bewonderen. Mohamed Salah moest wederom genoegen nemen met een plek op de bank. Een duidelijk signaal dus van Slot, die de Egyptenaar ook al passeerde tegen West Ham.

Bij Sunderland had Brian Brobbey zijn eerste basisplaats. Ook de doelman Robin Roefs is een landgenoot. In de eerste helft kon Liverpool lange tijd geen vuist maken, maar raakte het vlak voor rust via Alexis Mac Allister de paal. Sunderland was eerder in het duel al heel dichtbij een goal: Trai Hume schoot tegen de lat. Liverpool slaagde er voor rust dus niet in om te scoren.

Dure fout Virgil van Dijk

Reden voor Slot om bij rust Salah toch maar in te brengen ten koste van Gakpo. De vedette moest puntenverlies zien te voorkomen. Binnen de lijnen zag hij hoe Sunderland, waar Brobbey na een uur hard werken werd gewisseld, wederom het aluminium raakte. Het bleek een eerste waarschuwing voor de ramp die een paar minuten later plaatsvond. Een van richting veranderd schot van Chemsdine Talbi viel via Van Dijk binnen. Kort daarvoor leverde de Nederlander de bal zelf volledig onnodig in: 0-1.

Bevrijdende actie Florian Wirtz

Eigenlijk lukte het Liverpool nauwelijks om tot een fatsoenlijke kans te komen. Maar plots was daar eindelijk een succesvolle bevlieging van Florian Wirtz. De peperdure Duitser scoorde nog niet, maar na een fraaie slalom en een van richting veranderd schot was het dan eindelijk raak. En dat op zo'n cruciaal moment: 1-1. De goal kwam later overigens op naam van Nordi Mukiele, verdediger van Sunderland.

Daar bleef het bij. De grootste kans was nog voor Sunderland, dankzij doelman Roefs. De Nederlander zette zijn spits Wilson Isidor met een geweldige uittrap vrij voor Alisson, maar de Fransman zag dat Federico Chiesa zijn bal nog van de lijn haalde.

Het bleef dus bij een gelijkspel en dat is een pijnlijk resultaat voor Slot en co. Voor Liverpool was het zaak om op Anfield te winnen. Van de laatste dertien duels werden er maar liefst negen verloren. Een week geleden ging het in de Champions League helemaal mis tegen PSV in Engeland. Het werd voor de Eindhovenaren 1-4 en daardoor was het crisis voor Slot en co. Hij leek even zelfs te moeten vrezen voor zijn baan.

Gevolgen voor Arne Slot?

Vanuit Engeland gingen er geluiden op dat er een ultimatum werd gesteld aan Slot. Tegen West Ham en Sunderland zou er gewonnen moeten worden. Dat is niet gelukt en het is de vraag welke gevolgen dat heeft voor de Nederlander die vorig jaar nog kampioen werd met de topclub.

