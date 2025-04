Liverpool-coach Arne Slot gaat in op bizar gerucht: 'Beter om dat niet te doen'

Eerder deze week kwam het gerucht naar buiten dat er een bijzondere clausule in het contract van Liverpool-spits Darwin Núñez zou staan. Tijdens de percsonferentie ging coach Arne Slot in op deze geluiden.

Eerder deze week meldde A Bola dat The Reds nog eens vijf miljoen euro aan Benfica moeten betalen als de aanvaller nog één wedstrijd in de basis speelt in de Premier League. De krant speculeerde dat dit mogelijk een extra reden is waarom Slot de Uruguayaan, die naar verluidt deze zomer verkocht zal worden, niet opstelt.

'Geloof je dat?'

Liverpool-manager Arne Slot ontkende alle kennis over een clausule in het contract tussen de Merseyside-club en Benfica met betrekking tot de transfer van Darwin Núñez. "Geloof je journalisten altijd? Niet altijd? Ik ook niet. Soms is het beter om niet alles te geloven wat er over spelers geschreven wordt."

De Nederlandse oefenmeester vervolgde: "Deze clausule is compleet nieuw voor mij. Het laatste wat ik van Richard Hughes (sportief directeur van Liverpool) zou verwachten is dat hij me vertelt dat het ons zoveel gaat kosten als ik Núñez opstel. Dat zou hij nooit doen. Hij bemoeit zich nooit met de opstelling", zo zei Slot tijdens zijn persconferentie op vrijdag.

Historisch moment aanstaande

Het lijkt erop dat Slot dit weekend geschiedenis gaat schrijven. Als hij met Liverpool ten minste één punt pakt in de thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur, dan wordt hij de eerste Nederlandse trainer die een Premier League-titel wint. Tot op heden heeft namelijk nog geen enkele Nederlandse manager de Engelse landstitel gewonnen sinds de oprichting van de competitie in 1992.

En dat is een knappe prestatie. Er zijn namelijk meerdere grote Nederlandse namen actief geweest als coach in de Premier League. Denk hierbij aan trainers als Louis van Gaal, Guus Hiddink en Erik ten Hag. Geen van hen heeft het kampioenschap weten te behalen. Louis van Gaal won met Manchester United de FA Cup in 2016, en Erik ten Hag behaalde de League Cup met dezelfde club in 2023, maar de Premier League-titel bleef buiten bereik.

Als Slot erin weet te slagen, dan is hij niet alleen de eerste Nederlandse manager zijn die de Premier League wint, maar ook de vierde manager in de geschiedenis van de competitie die in zijn debuutseizoen de titel verovert.

