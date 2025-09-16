Arne Slot heeft zich uitgelaten over de prestaties van de nieuwe aanwinsten van Liverpool. De trainer van de Engelse club weerlegde daarbij de kritiek op de enorme uitgaven die deze zomer werden gedaan.

Hij sprak ook over de Champions League-wedstrijd van woensdag tegen Atlético Madrid en de fitheid van Alexander Isak. "Isak heeft zeker een kans om te spelen, want hij zit bij de selectie. Wat ik wel 100 procent kan zeggen, is dat hij geen 90 minuten zal spelen," aldus de coach.

"De grootste uitdaging voor hem is om weer in zijn ritme te komen, na vier maanden normale trainingen te hebben gemist. Hij heeft bij Newcastle bewezen dat hij goed genoeg is voor Liverpool. Nu moet hij topfit worden om weer te kunnen doen wat hij vorig seizoen deed."

'Dat vergeten ze altijd'

Gevraagd naar de wankele start van Florian Wirtz, antwoordde Slot: "De reden zijn Bournemouth, Newcastle, Arsenal en het team waar we afgelopen weekend tegen speelden, dat vorig seizoen 14 goals incasseerde. Er is zoveel aandacht voor onze nieuwe aanwinsten, vooral van analisten die de voorkeur geven aan andere teams in het land. Ze blijven maar herhalen dat we 450 miljoen pond hebben uitgegeven, maar vergeten altijd dat we spelers voor 300 miljoen hebben verkocht."

"De spelers die we hebben aangetrokken kosten veel geld, maar ze spelen met voetballers die ook veel waard zijn. Als we het team willen versterken, moeten we geld uitgeven. Als we besluiten om Dominik Szoboszlai morgen te verkopen, zal hij ook 100 miljoen waard zijn. We hebben deze zomer fantastisch werk geleverd, geweldige spelers gehaald en de gemiddelde leeftijd van het team verlaagd. Al het geld dat we hebben uitgegeven, kwam van het winnen van de competitie, de verkoop van spelers en het feit dat we vorig seizoen bijna niemand hebben gekocht."

Verwachtingen ruimschoots overtroffen

De Nederlander reageerde ook op de sterke seizoensstart: "Het overtreft de verwachtingen ruimschoots. We wisten wat er in de zomer zou gebeuren en we kenden ons programma aan het begin. Twaalf punten nu is veel meer dan ik had verwacht na zoveel veranderingen. We kunnen beter presteren, maar we zullen niet de hele tijd uit spelen bij Newcastle en tegen Arsenal."

Hij sprak ook over Atlético Madrid: "Als je in de Premier League speelt, is het niveau in de Champions League vergelijkbaar of iets hoger. Atlético presteert al zoveel jaren zo goed in La Liga onder Diego Simeone, ze werden kampioen, speelden een Champions League-finale. Het is een lastig team om tegen te spelen, vanwege hun mentaliteit. De laatste keer dat ik tegen ze speelde, was Griezmann ongelooflijk. Maar nu heb ik spelers die dingen kunnen doen zoals hij. Bij Feyenoord waren de spelers die ik toen had, hoewel ik van ze houd, nog niet in dat stadium van hun carrière dat ze dat konden."

