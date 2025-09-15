Liverpool is onder leiding van Arne Slot nog steeds ongeslagen in de Premier League. Het scheelde het niet veel of de kampioen van Engeland had zes punten minder. Daarom werd Slot door de Britse media vergeleken met een iconische trainer.

Zondag kroop Liverpool voor de derde keer dit seizoen door het oog van de naald. De ploeg, waar vier Nederlandse internationals spelen, won in extremis van het gepromoveerde Burnley. In de 94e minuut benutte Mohamed Salah een penalty.

Overwinningen in extremis

Hiermee maakte Liverpool voor de derde keer in vier Premier League-wedstrijden het winnende doelpunt in extremis. Eerder al, in de eerste wedstrijd van het seizoen, bevrijdde Federico Chiesa zijn ploeg in de 88e minuut. Tegen Newcastle United scoorde de zeventienjarige Rio Ngumoha in de tiende minuut van de blessuretijd het winnende doelpunt.

'Vergeet Fergie-tijd, het is Arne-tijd'

Door deze late ontsnappingen heeft Slot met zijn ploeg dit seizoen al meer doelpunten in blessuretijd gemaakt dan vorig seizoen. Deze taferelen doet men in Engeland denken aan een legendarische Premier League-trainer. De chef voetbal van de BBC, Phil McNulty, schreef na Liverpools overwinning van zondag: "Vergeet Fergie-tijd, het is Arne-tijd.''

Met deze opmerking doelt McNulty op de legendarische Manchester United-trainer Sir Alex Ferguson. Hij deed in zijn hoogtijddagen zijn tegenstanders vaak pijn met doelpunten in de slotminuten van een wedstrijd. Hiermee kreeg de blessuretijd van wedstrijden van Manchester United de bijnaam 'Fergie-tijd'.

'Liverpool kruipt in het hoofd van hun tegenstanders'

McNulty verklaart dat de late treffers van Slot een voordeel kunnen hebben in het vervolg van de competitie. "Als wedstrijden nu richting het eindsignaal gaan, kruipt Liverpool in de hoofden van hun tegenstanders. Ze worden bang dat Liverpool op het laatste moment nog toe gaat slaan."

Champions League

Slot begint met Liverpool woensdag aan hun Champions League-campagne. De eerste horde die ze treffen is Atlético Madrid. De ploeg van Diego Simeone zou de wedstrijd voor 'Arne-tijd' willen beslissen.

