De plotse dood van Liverpool-speler Diogo Jota overschaduwde de recente voetbalzomer. De Portugees kwam samen met zijn broer om bij een auto-ongeluk en dat zorgde voor een grote shock in de hele sportwereld. Zijn beste vriend, profvoetballer Ruben Neves, gaat na het afschuwelijke nieuws ook door een loodzware tijd. Daar kwam nog een treurige rel bij: hij werd tot zijn eigen woede aan de weduwe van Jota gelinkt.

Het is een opvallend verhaal vanuit Portugal. Het tijdschrijft TV Guia had een groot artikel geschreven over Neves en hoe hij een steunpilaar is voor de familie Jota. De overleden voetballer laat namelijk drie jonge kinderen achter en trouwde vlak voor het fatale ongeluk met de onfortuinlijke Portugees, die op 28-jarige leeftijd het leven liet. Neves dook bijvoorbeeld samen met de weduwe van Jota en zijn ouders op bij een eerbetoon tijdens een wedstrijd van Wolverhampton Wanderers. Niets mis mee, zou je zeggen.

Ophef vanwege foto

Toch is er veel ophef over het stuk, maar dan met name over de foto die er bij is gepubliceerd. Op de voorpagina van het magazine staan de weduwe Rute Cardoso en Neves, die elkaar steunen tijdens de loodzware periode, bij elkaar. Het lijkt echter door de timing van de foto alsof ze elkaar een zoen geven.

Foto zet kwaad bloed

Daar is uiteraard niets van waar. Waarschijnlijk is de foto gemaakt op het moment dat ze elkaar omhelsden. Het kwaad is echter geschied. Neves, die de beste vriend was van Jota en na het tragische ongeluk een enorme steun voor het gezin is, laat woensdag in een lang statement weten dat hij niet gediend is van de foto.

Daarin rekent hij af met de geruchten.. "Ik geloof altijd in het goede in mensen. Ik ben gewaarschuwd dat niet te doen. Ik ben al eens bedrogen en wens niemand ooit iets slechts toe." Vervolgens schenkt hij nog aandacht aan de foto. "De persoon die deze foto op de cover van het magazine heeft gezet, verdient het niet om daar blij mee te zijn, net zoals de keuze ervan niet gelukkig is."

Keuze van foto is ongelukkig

Neves, speler van Al-Hilal, is al elf jaar samen met Debora Lourenco en is naar eigen zeggen nog nooit bij een schandaal betrokken. "We hebben ons best gedaan om Rute en haar familie zo goed mogelijk te helpen. De keuze van deze foto is net zo ongelukkig als de persoon die deze heeft gekozen en heeft geplaatst", klinkt het boos.

De Portugese voetballer krijgt massaal steun voor zijn relaas op Instagram. Het tijdschrift zelf heeft nog niet reageert op de rel.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.