Liverpool krijgt duidelijk signaal: club van Arne Slot moet diep in de buidel tasten om oude bekende te kopen

Liverpool heeft een duidelijk signaal gekregen van Bournemouth in de jacht op Milos Kerkez. De club van Arne Slot zal namelijk flink in de buidel moeten tasten als het de voormalig speler van AZ naar Anfield wil halen.

Kerkez is dit seizoen een van de uitblinkers in de Premier League. De Hongaarse linksback van Bournemouth is samen met Justin Kluivert een van de belangrijkste wapens van trainer Andoni Iraola, die met The Cherries ijzersterk presteert. De club staat momenteel tiende en maakt met nog negen wedstrijden te gaan kans op Europees voetbal.

Liverpool-legende smeekt trainer Arne Slot: 'In hemelsnaam, geef hem wat hij wil' Liverpool staat er onder leiding van de Nederlandse trainer Arne Slot prima voor in de Premier League. Het kampioenschap lijkt zeer haalbaar, maar daar is dan wel een frisse en gemotiveerde Mohamed Salah voor nodig. Een clublegende van Liverpool is bezorgd over de status van de Egyptische goalmachine.

De Hongaarse back heeft dit seizoen een grote bijdrage geleverd aan de sterke prestaties van Bournemouth. In 32 wedstrijden scoorde hij twee keer en gaf hij zes assists. Zijn uitstekende prestaties zijn niet onopgemerkt gebleven bij Liverpool, dat hem naar verluidt bovenaan het lijstje heeft staan. Dit betekent dat een vertrek van Andrew Robertson of voormalig Willem II-speler Kostas Tsimikas niet is uitgesloten.

Justin Kluivert dankt alles aan zijn moeder: 'Nu ik vader ben moet ik haar alle credits geven' Justin Kluivert wordt door zijn vader Patrick vaak gezien als 'de zoon van', maar eigenlijk lijkt hij juist meer op zijn moeder. Zeker nu hij zelf een kind heeft gekregen merkt hij wat zij voor hem heeft betekend.

Bournemouth, dat er door de interesse van Liverpool ook wel rekening mee houdt dat de 21-jarige Kerkez deze zomer vertrekt, heeft volgens The Times een vraagprijs van liefst 50 miljoen euro op zijn hoofd gezet. De club van Slot zal dus flink in de buidel moeten tasten als het Kerkez binnen wil halen.

Verleden in Eredivisie

Slot kent Kerkez nog goed uit zijn tijd in de Eredivisie. De Hongaar tekende in januari 2022 bij AZ en Slot was op dat moment trainer van Feyenoord. Kerkez vertrok vervolgens in de zomer van 2023 naar Bournemouth en de Nederlands coach tekende een jaar later bij Liverpool. De twee liepen elkaar overigens net mis bij AZ, want Slot was daar tot december 2020 trainer.

Alan Shearer raadt spits aan voor Liverpool van Arne Slot: 'Hij kan mijn record gaan breken' Alan Shearer vindt dat Liverpool komende zomer zijn uiterste best moet doen om één specifieke spits te halen: Harry Kane. De Bayern-aanvaller heeft een geheime clausule voor een Premier League-terugkeer en de all-time topscorer van de Engelse competitie hoopt dat hij terug komt.

De sleutel tot een deal zou weleens Liverpool-doelman Caoimhin Kelleher kunnen zijn. Bournemouth heeft namelijk interesse in de Ierse reservekeeper van Liverpool. Desondanks zou de ploeg van Kerkez hem volgens het Britse medium niet willen betrekken in een eventuele deal tussen beide clubs, maar het is de vraag hoe Liverpool daar precies over denkt.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.