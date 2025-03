Justin Kluivert dankt alles aan zijn moeder: 'Nu ik vader ben moet ik haar alle credits geven'

Justin Kluivert wordt door zijn vader Patrick vaak gezien als 'de zoon van', maar eigenlijk lijkt hij juist meer op zijn moeder. Zeker nu hij zelf een kind heeft gekregen merkt hij wat zij voor hem heeft betekent.

De aanvaller van AFC Bournemouth werd onlangs voor het eerst vader. samen met zijn vrouw Shanna Taihuttu verwelkomde hij dochter Giselle. Hij geniet van de eerste weken met haar en krijgt veel hulp van zijn moeder Angela en schoonmoeder Anouk.

"Voor mijn moeder is het extra speciaal omdat ik een dochter heb gekregen en wij helemaal geen meisjes hebben in de familie", vertelt Kluivert aan Helden Magazine. Moeder Angela van Hulten woont nog in Amsterdam met het halfbroertje van Justin. "Maar ze komt zo vaak ze kan naar ons toe en dan blijft ze minimaal een week.”

Dankbaar

De Oranje-international is haar erg dankbaar. "Zij heeft me alle normen en waarden meegegeven, heeft me gevormd en de kansen gegeven", zegt hij. Zijn nuchtere houding en zelfvertrouwen zijn ook een gevolg van de opvoeding van Kluivert. "Ik lijk ook echt op mijn moeder.”

Angela trouwde in 2000 met oud-voetballer Patrick Kluivert. Het huwelijk klapte echter na vier jaar. Naast Justin kregen ze samen nog twee zoons; Quincy en Ruben. Justin heeft veel bewondering voor haar.

"Mijn moeder is zo’n sterke vrouw. Moet je nagaan: jong gescheiden met ook nog eens de verantwoordelijkheid voor drie jonge kinderen", dat raakt hem nog meer sinds de geboorte van zijn eigen dochter. "Nu ik vader ben en zie hoe al haar zoons volwassen mannen zijn geworden, kan ik haar niet genoeg credits geven."

Scheiding

Kluivert hoopt dat zijn gezin niet hetzelfde door hoeft te maken. “Ik was heel jong toen mijn ouders gingen scheiden. Daarvan heb ik geleerd hoe dingen wel moeten en niet moeten", zegt hij. "Ik zou niet willen dat mijn kinderen dat meemaken en garandeer je: dat gaat ook nooit gebeuren."

"Ik hou zielsveel van mijn vrouw", vervolgt hij. Zijn grootste doel in het leven heeft dan ook niet zozeer met voetbal te maken. Hij wil een mooi gezin vormen met een vader en een moeder de er altijd voor hun kinderen zijn. "Ik wil dat onze kinderen ervaren wat liefde is, dat liefde het mooiste is dat je in het leven kunt geven. Daar kan wat mij betreft niets tegenop.”

Tot nu toe lijkt hij het vaderschap goed te kunnen combineren met zijn voetbalcarrière. Hij blinkt uit in de Premier League en speelde onlangs weer in het Nederlands elftal. Daar grapte hij nog dat zijn pasgeboren dochter hem vleugels geeft. "Misschien maak ik wel de tweede dan", zei hij op de persconferentie.

