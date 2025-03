Liverpool-legende smeekt trainer Arne Slot: 'In hemelsnaam, geef hem wat hij wil'

Liverpool staat er onder leiding van de Nederlandse trainer Arne Slot prima voor in de Premier League. Het kampioenschap lijkt zeer haalbaar, maar daar is dan wel een frisse en gemotiveerde Mohamed Salah voor nodig. Een clublegende van Liverpool is bezorgd over de status van de Egyptische goalmachine.

Liverpool-icoon Robbie Fowler, die op 9 april 50 jaar wordt, dringt er bij de clubleiding van The Reds op aan om snel werk te maken van een nieuw contract voor Mohamed Salah. De aanvaller is aan het eind van dits eizoen transfervrij en Liverpool is er nog niet in geslaagd om tot een akkoord te komen met de 32-jarige superster.

Contract

De contractonderhandelingen tussen Salah en Liverpool slepen zich voort zonder dat een oplossing in zicht lijkt. Hierdoor loopt succescoach Arne Slot het risico zijn topscorer aan het einde van het seizoen voor een relatief laag bedrag te zien vertrekken.

“Als je afgelopen zomer tegen een supporter had gezegd dat het seizoen zo zou verlopen, dat het team eerste zou staan in de competitie, de Champions League-groep zou winnen, een bekerfinale zou spelen en de Premier League-titel zou pakken, wie had je dan geloofd?", zegt Fowler. "Iedereen had je voor gek verklaard!"

Pandemie

De 26-voudig international, die zeven keer scoorde voor Engeland, is stellig in zijn bewering: "Het is overduidelijk dat de fans Liverpool kampioen willen zien worden. Veel fans hebben het laatste kampioensfeest gemist door de pandemie. Het stadion was toen niet vol en een nieuwe titel zou die teleurstelling goedmaken."

Fowler stipt een gevoelig punt aan: de transfermarkt. De oud-spits van Liverpool zegt dat, na de mogelijke transfer van Alexander-Arnold naar Real Madrid, het een enorme klap zou zijn voor de fans om ook nog eens Salah of Virgil van Dijk te verliezen. Beide spelers hebben een contract dat afloopt op 30 juni 2025.

'Geef hem wat hij wil'

“Ik zou hem gewoon geven wat hij wil, puur vanwege alles wat hij dit seizoen heeft laten zien", bepleit Fowler. "Het zou een fortuin kosten om een andere aanvaller van zijn kaliber te contracteren. Waarom zouden we dat geld niet investeren in iemand die al bewezen heeft wat hij kan, zoals Salah?"

“In hemelsnaam, geef hem gewoon wat hij vraagt en klaar is Kees", aldus Fowler over de speler die dit seizoen al goed was voor 27 goals en 17 assists in de Premier League.

