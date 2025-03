Alan Shearer raadt spits aan voor Liverpool van Arne Slot: 'Hij kan mijn record gaan breken'

Alan Shearer vindt dat Liverpool komende zomer zijn uiterste best moet doen om één specifieke spits te halen: Harry Kane. De Bayern-aanvaller heeft een geheime clausule voor een Premier League-terugkeer en de all-time topscorer van de Engelse competitie hoopt dat hij terug komt.

“Liverpool gaat deze zomer op zoek naar een spits en Harry Kane zou ongetwijfeld een uitstekende optie voor hen zijn. Gezien de grootte van de club en omdat hij gegarandeerd veel doelpunten zal maken. Ik heb altijd gezegd dat als Kane terugkeert naar de Premier League, hij een hele grote kans heeft om mijn record te verbreken. Ik ben een grote fan van hem”, aldus Shearer tegenover de Engelse media.

De Duitse krant Bild onthulde onlangs dat Kane de mogelijkheid heeft om een clausule te activeren, waardoor hij aan het einde van het seizoen voor 80 miljoen euro kon vertrekken. De 31-jarige aanvaller heeft de clausule echter in de winter niet geactiveerd, waardoor de kans klein is dat hij in de zomer daadwerkelijk naar Engeland terugkeert. In januari 2026 kan hij een clausule met een nog lager bedrag (65 miljoen euro) activeren. Deze clausule zou dan geldig zijn voor de zomer van 2026.

Record Alan Shearer

Het record waar Alan Shearer op doelt is zijn eigen record voor meeste doelpunten in de geschiedenis van de Premier League. In dienst van Blackburn Rovers en vooral Newcastle United maakte hij 260 goals in de Engelse competitie, waardoor hij dit record in handen heeft. Kane staat op dit moment tweede in die lijst met 213 doelpunten.

Recentelijk gaf Kane nog aan dat hij nog niet denkt aan een terugkeer in de Premier League. "Ik ben op dit moment gelukkig in Duitsland. Ik wil niks loslaten over de clausules die ik in mijn contract heb staan", vertelde Kane tegenover de Duitse media.