Liverpool sluit woensdag het trainingskamp in Azië af met een oefenwedstrijd tegen Yokohama F. Marinos, maar bevindt zich ineens in potentieel rampgebied. Aan het begin van de Japanse avond klonk er een serieuze tsunamiwaarschuwing en moeten er miljoenen mensen veilig gebied opzoeken.

De wedstrijd tegen de Japanse club in Nissan Stadium gaat vooralsnog 'gewoon' door, al is het de vraag of de fans daar met hun hoofd nu bij kunnen zijn. Ook is de dreiging nog altijd niet weg. Een zware aardbeving in Oost-Rusland leidde tot tsunamiwaarschuwingen in onder meer Japan, Indonesië, India, de Filipijnen, Ecuador, Mexico, Canada en de Amerikaanse staten Alaska, Californië, Hawaï en Oregon.

Einde trainingskamp

Liverpool zou het trainingskamp afsluiten met de oefenwedstrijd, alvorens terug te keren naar Engeland. Daar wacht op 4 augustus alweer het volgende vriendschappelijke duel. Op Anfield komt dan Athletic Club de Bilbao op bezoek. Keeper Alisson Becker, verdediger Joe Gomez en aanvaller Luis Diaz hadden de ploeg van de Nederlandse trainer Arne Slot al eerder verlaten.

Evacuaties

Japan heeft inmiddels evacuatiebevelen uitgevaardigd voor meer dan 1,9 miljoen mensen na een zware aardbeving voor het Russische schiereiland Kamtsjatka, die tot een tsunamiwaarschuwing leidde. Er is een tsunami van 1,3 meter waargenomen bij een haven aan de noordoostkust, meldt televisiezender NHK.

Drie meter hoge golven

Er zijn tot nu toe geen meldingen van slachtoffers of schade. De Japanse autoriteiten hebben mensen aan de oostkust opgeroepen om naar hoger gelegen gebieden te gaan vanwege het risico op tsunami's. De meteorologische dienst van het land waarschuwt voor golven tot 3 meter hoog.

Van extreme hitte naar tsunami

De tsunamiwaarschuwing zou nog een dag of zelfs langer van kracht kunnen blijven. Een tsunami kan zich in fasen opbouwen. De Japanse regering heeft een crisisteam opgericht. De evacuaties komen nu het erg warm is in Japan. De Japanse weerdienst meldt dat woensdag een temperatuur van 41,2 graden is gemeten, de hoogste sinds het begin van de metingen. Het vorige record van 41,1 graden was van 2020 en 2018.

