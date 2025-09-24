Berouw komt pas na de zonde, is ook weer bij Liverpool-speler Hugo Ekitiké het geval. De Franse spits was dinsdagavond de matchwinner in de Carabao Cup, maar door zijn shirt uit te trekken na zijn goal, kreeg hij zijn tweede gele kaart en is hij geschorst voor het Premier League-duel bij Crystal Palace komend weekend. De excuses zijn welgemeend, maar ook te laat.

Ekitiké heeft zijn excuses aangeboden voor zijn rode kaart tijdens de gewonnen wedstrijd in de League Cup tegen Southampton (2-1). De 23-jarige matchwinner kreeg dinsdag vlak voor tijd zijn tweede gele kaart, nadat hij zijn doelpunt had gevierd door zijn shirt uit te trekken. "Ik was zo blij dat ik het team aan een volgende zege kon helpen, in ons eigen stadion, in mijn eerste League Cup-wedstrijd, dat de emotie de overhand kreeg", schreef Ekitiké op Instagram."Mijn excuses aan de hele Liverpool-familie."

i De excuses van Hugo Ekitiké aan de Liverpool-familie. ©Instagram

'Het was dom'

Trainer Arne Slot was niet te spreken over de actie van zijn zomeraankoop na de treffer, een intikker na een fraaie actie van Federico Chiesa. "Ik vind het ook dom als je nog geen gele kaart hebt gehad", zei hij na afloop. "Het was dom, in alle opzichten niet slim. Hij is nu voor zaterdag geschorst en dat is verre van ideaal." Ekitiké wordt tegen Crystal Palace waarschijnlijk vervangen door Aleksander Isak. De Zweedse topspits kwam afgelopen zomer voor een recordbedrag van 145 miljoen euro over van Newcastle United en scoorde in de beker zijn eerste goal.

Nog een afwezige zomeraanwinst

Slot mist niet alleen Ekitiké in de herhaling van de Engelse Supercup, die Liverpool aan het begin van dit seizoen verloor aan Crystal Palace. Ook zomeraanwinst Giovanni Leoni is er zeer waarschijnlijk niet bij. Zijn schreeuw en de beelden van de jonge Italiaan op een brancard spraken boekdelen. Slot en de Liverpool-fans maken zich flink zorgen om de verdediger.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.