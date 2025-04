Liverpool-speler doet brutale uitspraak over Virgil van Dijk: 'Ik weet zeker dat ik hem ga overtreffen'

Liverpool-verdediger Ibrahima Konaté vindt dat hij meer waardering verdient. De Franse centrumverdediger denkt dat hij onderschat wordt omdat hij naast Virgil van Dijk staat.

Arne Slot beschikt dit seizoen over een ontzettend sterk duo in het centrum van de verdediging. Konaté en van Dijk hebben met Liverpool dit Premier League-seizoen slechts 27 goals tegen. Alleen Arsenal heeft minder doelpunten om de oren gekregen. Van Dijk krijgt alle lof hiervoor. Dat wringt soms bij Konaté.

Forse aanval op 'kwetsbare' Virgil van Dijk, toekomst bij Liverpool blijft onzeker: 'Hij werd gek gemaakt' Een dag na de 1-0 overwinning van Liverpool op stadgenoot Everton hebben de Britse media het maar over één ding als het op Virgil van Dijk aan komt. Twee verdedigende fouten ten opzichte van tegenstander Beto. Hij is hét onderwerp van gesprek in de pers, ook omdat zijn contract nog altijd afloopt. Laat hieronder in de poll weten wat de beste keuze voor Van Dijk zou zijn.

"Samenspelen met Van Dijk is fantastisch, hij is fenomenaal. Maar sommige fans lijken te denken dat hij de enige verdediger op het veld is. Ik sta er ook! Soms speel ik geweldige wedstrijden, maar alle aandacht gaat naar hem, omdat hij Virgil is. Ik ben niet jaloers, maar als je objectief naar de wedstrijd kijkt, zie je het zelf wel", zo vertelt de Franse verdediger tegenover Sky Sports.

'Ik word beter'

Ondanks dat er veel aandacht uit gaat naar de Nederlander, is Konaté ontzettend blij met zijn teamgenoot. "Iedereen weet wat voor een uitzonderlijke verdediger Virgil is en wat hij allemaal heeft bereikt", aldus Konaté, die denkt dat hij beter geworden dan zijn ploeggenoot. "Ik heb veel van hem opgestoken. Hij geeft me waardevolle tips sinds ik bij de club kwam. Maar ik weet zeker dat ik hem op een dag ga overtreffen, dus daar werk ik elke dag hard aan."

Britse media vieren kampioenschap Liverpool alvast: 'Virgil van Dijk moet alleen nog de beker optillen' Liverpool won woensdagavond met 1-0 gewonnen van Everton. Daarmee heeft de ploeg van Arne Slot volgens Britse media het kampioenschap al zo goed als veiliggesteld. Er kan bijna niets meer mis gaan voor de koploper van de Premier League.

Op woensdag wist Liverpool het gat tussen de nummer twee van de Premier League, Arsenal, te vergroten tot 12 punten . Van Dijk en Konaté stonden aan de basis van de gewonnen wedstrijd tegen Everton, waar ze de 0 wisten te houden. Hierdoor lijkt het een kwestie van tijd voordat Liverpool dit seizoen landskampioen wordt.

Alles over de Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.