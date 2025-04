Forse aanval op 'kwetsbare' Virgil van Dijk, toekomst bij Liverpool blijft onzeker: 'Hij werd gek gemaakt'

Een dag na de 1-0 overwinning van Liverpool op stadgenoot Everton hebben de Britse media het maar over één ding als het op Virgil van Dijk aan komt. Twee verdedigende fouten ten opzichte van tegenstander Beto. Hij is hét onderwerp van gesprek in de pers, ook omdat zijn contract nog altijd afloopt. Laat hieronder in de poll weten wat de beste keuze voor Van Dijk zou zijn.

Virgil van Dijk had twee mindere momenten, vlak achter elkaar in de Merseyside Derby. Spits Beto kwam twee keer gevaarlijk op de goal af van Liverpool door inschattingsfouten van de kwetsbaar ogende Nederlandse captain. Dat komt hem op wat kritiek te staan in de Britse media, die hem sowieso al moeten hebben de laatste tijd. Er werd gesproken van een absolute blunder toen hij Beto uit zijn rug liet weglopen, schreef The Independent.

'Hij werd gek gemaakt'

In de Express vonden ze dat hij het uitverdedigen verprutste en Liverpool.com schrijft dat hij een aantal keer 'gek werd gemaakt' door de spits van Everton. Alle kranten waren er wel over uit dat hij in de tweede helft beter was. Veel zal het Van Dijk niet deren, want de drie punten zijn binnen waardoor Liverpool met nog maar acht wedstrijden te gaan een voorsprong van twaalf punten heeft op achtervolger Arsenal.

Toekomst Virgil van Dijk

Grote kans dus dat Big Virg aan het eind van dit seizoen als aanvoerder met de grote Premier League-bokaal in zijn handen staat op Anfield. Maar dat kan zomaar weleens zijn laatste kunstje zijn bij The Reds onder Arne Slot. Nog altijd is er geen akkoord bereikt over een nieuw contract bij de club waar hij al sinds 2018 speelt.

Van Dijk, inmiddels 33, heeft aangegeven het WK nog te willen spelen met Oranje in 2026 en zal dat zeker in zijn achterhoofd houden bij de keuze voor volgend seizoen. De geluiden dat hij naar Saoedi-Arabië zou gaan, zijn al even gaan liggen. Maar elders in Europa is er ook nog volop keuze, waar natuurlijk nog altijd de optie is om te blijven bij Liverpool. Wat misschien wel tegenzit is zijn leeftijd: de club staat erom bekend niet teveel oude spelers in de selectie te willen hebben.

