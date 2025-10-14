Trainer Arne Slot kan met Liverpool in de problemen komen in het duel met Manchester United komende zondag. Hij moet namelijk een aantal spelers missen, die geblesseerd terugkeerden na de interlandperiode.

Het Britse medium Express spreekt van een 'crisis' bij Liverpool en 'serieuze zorgen' voor Slot. De ploeg staat op dit moment tweede in de Premier League, één punt onder Arsenal. Voor de interlandperiode verloor Liverpool drie wedstrijden op rij.

In de wedstrijd tegen Manchester United moet Slot mogelijk een aantal spelers missen. Ibrahima Konate moest geblesseerd het veld verlaten in het duel met Chelsea. Hij is nog steeds niet hersted van een dijbeenblessure en moest de nationale ploeg van Frankrijk daarom verlaten.

Bovendien staat doelman Alisson Becker een aantal weken aan de kant met een hamstringblessure. Voor verdediger Giovanni Leoni lijkt het seizoen zelfs al ten einde. Hij liep een ernstig kwetsuur op aan zijn knie. Daarnaast zijn er zorgen om Waturu Endo, die zich moest terugtrekken uit de selectie van Japan.

Ryan Gravenberch

Ook bij Oranje ging het mis. Daar werd Ryan Gravenberch gewisseld wegens fitheidsproblemen in het WK-kwalificatieduel met Finland. Bondscoach Ronald Koeman zei na afloop dat de middenvelder last had van hamstringklachten en uit voorzorg van het veld werd gehaald. "We wilden natuurlijk geen risico nemen."

"Het had onder andere met mijn fitheid te maken", zei Gravenberch zelf over zijn wissel. "Het seizoen is lang, dus het was uit voorzorg. Ik voel me goed en heb het vertrouwen van de coach."

Vakantie

Slot maakte van de gelegenheid gebruik om wat extra tijd door te brengen met zijn gezin. Hij ging tijdens de interlandbreak naar Dubai met zijn vrouw Mirjam, zoon Joep en dochter Isa.

