Liverpool-trainer Arne Slot bespreekt hardnekkige geruchten: 'Dat zou absurd zijn'

Op zondagmiddag zette Liverpool een stap richting de Premier League-titel na een nipte 1-0 overwinning op Leicester City, dat daardoor is gedegradeerd. Na afloop had manager Arne Slot het nodige te zeggen over Trent Alexander-Arnold, de matchwinner.

De Nederlandse coach was tevreden over zijn team en prees met name Alexander-Arnold, die het enige doelpunt van de wedstrijd maakte. "Elke trainer ter wereld zou Trent brengen, wetende dat Connor Bradley waarschijnlijk geen volle 90 minuten zou kunnen spelen. De lof moet niet naar mij gaan, maar naar Alexander-Arnold, die de afgelopen vijfenhalve week keihard heeft gewerkt om terug te keren. Dankzij zijn inspanningen en de medische staf kon ik hem vandaag 20, of eigenlijk 27 minuten met blessuretijd, gebruiken," aldus Slot.

'Het zou absurd zijn'

De oefenmeester vervolgde: "De goal betekende veel, niet alleen voor Trent, maar voor iedereen die Liverpool een warm hart toedraagt. Grote spelers houden van dit soort momenten in hun carrière. Ze staan op als het nodig is. De toekomst van Trent? De focus moet vandaag op zijn doelpunt liggen, niet op zijn contract. Ik kan alleen maar zeggen dat het absurd zou zijn om zijn toewijding aan Liverpool in twijfel te trekken."

Slot is dus blij met het resultaat, maar deelde ook complimenten uit. "We domineerden de hele wedstrijd. Ruud van Nistelrooij en zijn team verdienen ook een compliment, ik zag goede dingen van ze. Ze spelen verzorgd voetbal en pompen de bal niet zomaar naar voren. Voor het eerst sinds ik hier ben, misten we zoveel kansen. Deze keer scoorden we uit een standaardsituatie en dat kwam op het juiste moment," aldus Slot.

Kampioenschap

Liverpool is nu ontzettend dicht bij het kampioenschap. Aankomende zondag kunnen ze de titel in de wacht slepen tegen Tottenham Hotspur, maar Slot is wel op zijn hoede. "Ik weet dat de spelers nu enthousiast zijn en uitkijken naar de volgende wedstrijd, die ons kampioen kan maken. Ik heb het bij Feyenoord meegemaakt. Op het trainingsveld zullen we echter gefocust blijven en ons zo goed mogelijk voorbereiden op de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur."

Onderschatting

De Nederlandse oefenmeester benadrukte daarbij dat ze moeten opletten, ook al staat Spurs op een dramatische zestiende plaats. "Dat is een team dat we niet mogen onderschatten, zeker niet nu een aantal geblesseerde spelers terugkeren. De jongens krijgen twee dagen vrij en ik hoop dat ze daarvan genieten, waarna we onze aandacht richten op de wedstrijd tegen Tottenham."

