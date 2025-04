Opvallende voorspelling over toekomst Arne Slot na Liverpool: 'Ik weet dat het enorm veel van je vergt'

Arne Slot is op weg om historie te schrijven als Nederlandse trainer in het buitenland. In zijn eerste seizoen als trainer van Liverpool kan hij volgende week kampioen van de Premier League worden. Daarmeee schaart hij zich direct in een bijzonder rijtje Nederlandse trainers en treedt hij toe tot de wereldtop van het trainersgilde, vindt Robert Maaskant.

Arne Slot kon met zijn Liverpool afgelopen zondag al kampioen worden bij een overwinning op het Leicester City van Nederlander Ruud van Nistelrooij. Maar dan moest Arsenal wel verliezen. Het eerste lukte, dat laatste gebeurde niet. Hierdoor moet Slot nog minimaal een weekje wachten op een feest, maar is Van Nistelrooij met zijn Leicester wel gedegradeerd.

Rijtje legendes

Een feestje zal het zijn als Liverpool kampioen wordt, een legendarisch moment voor Slot. En dan nestelt hij zich onmiddellijk bij de groten der aarde als Johan Cruijff, Rinus Michels, Guus Hiddink. Mensen die allemaal in hele grote competities kampioen zijn geworden. "We onderschatten dat misschien wel een beetje. Dit heeft eeuwigheidswaarde", vindt analist Robert Maaskant in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine.

Er is één ding waardoor er een kleine schaduw over het kampioenschap kan komen. Wanneer Manchester United en/of Arsenal respectievelijk de Europa League of Champions League wint. "De competitie is natuurlijk maar een kwalificatie voor de Champions League, dat is het grootste wat er is. Als die door een andere Engelse ploeg wordt gewonnen, overschaduwt dat het kampioenschap op landelijk niveau."

Scouting

Dat het kampioenschap niet meer mis kan voor Liverpool, daar is iedereen het wel mee eens. Waar Maaskant benieuwd naar is, is hoe Slot het in het jaar erna zal gaan doen. "Slot moet nu gaan laten zien dat hij zijn scouting op orde heeft. De aankopen bij Feyenoord zijn ook niet altijd de allerbeste geweest."

En dat kan zomaar nog lastiger zijn dan gedacht. "Ik denk dat hij in Engeland er nog minder invloed over heeft. Hij geeft aan wat hij wil, maar dat hij daar niet veel over kan zeggen. Dat is namelijk zo in die organisatiestructuur. Je hebt twee systemen. Je hebt de manager die allesbepalend is binnen een club. Maar Engelse clubs zijn ook steeds meer gegaan naar een sportdirector. Die bepaalt op de lange termijn, die kijkt naar zijn spelers", dat laatste is aan de hand bij Liverpool.

Succescoach Arne Slot zorgt voor 'absurde aandacht' voor dorpje in Nederland: 'Je wordt geleefd' In het rustige Bergentheim, een klein Overijssels dorpje, liggen de wortels van een man die de voetbalwereld razendsnel heeft veroverd: Arne Slot.

'Het vergt veel'

In de podcast wordt besproken dat Slot zich gelijk ook voegt bij een rijtje van coaches die grote prestaties hebben neergezet in Europa. Maaskant krijgt de vraag of Slot voor altijd goed zit bij andere grote Europese topclubs. Maar Maaskant twijfelt of dat überhaupt wel aan de orde gaat zijn. "Misschien zegt hij na tien jaar Liverpool 'Het is goed geweest'."

Waarom Slot dat zou zeggen? "Ik weet dat toevallig dat het enorm veel vergt van je als trainer in de Premier League, waar je altijd als eerste op de club bent, als laatste weg, alleen maar aan het reizen bent. Maar als je dat tien jaar gedaan hebt, dan is het ook wel een keer op."

Jubelende Arne Slot kan niet wachten op kampioenswedstrijd Liverpool: 'Ik verwacht veel kabaal' Door de nipte zege op Leicester City is Liverpool nog maar een overwinning verwijderd van de titel in de Premier League.

Andere weg in slaan

Hij zou er niet gek van op kijken als Slot er in de toekomst voor kiest iets anders te gaan doen. "Ik kan me ook voorstellen dat jongens als Peter Bosz, Erik ten Hag en Arne Slot, dan noem ik de betere Nederlandse coaches op dit moment, dat zij gevraagd worden voor het Nederlands elftal als Koeman stopt. Ik weet dan niet of Bosz als eerst ja zou zeggen. Ik denk als je eenmaal aan het bondscoachschap geroken hebt, dat je niet gauw terug gaat naar het clubvoetbal."

Doek valt voor Ruud van Nistelrooij in Premier League, Arne Slot doet landgenoot met Liverpool pijn Ruud van Nistelrooij is zondagavond met Leicester City officieel gedegradeerd uit de Premier League.

In de dertiende aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine geeft de trainer van Helmond Sport zijn scherpe mening over het nieuwe contract van Virgil van Dijk. Verder bespreekt Maaskant samen met presentator Rick Kraaijeveld de situatie van Wout Weghorst bij Ajax, krijgt Luuk de Jong advies en krijgt hij enkele prikkelende stellingen en dilemma's voorgelegd.

Elke aflevering wordt afgesloten met de rubriek de 'Slotfase', waarin Maaskant inzoomt op de prestaties van succescoach Arne Slot van Liverpool in Engeland. Bekijk hieronder de gloednieuwe podcast-aflevering of check in via Spotify of YouTube, waar de uitzending ook te bekijken is.