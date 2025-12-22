Liverpool moet het voorlopig stellen zonder Alexander Isak. De Zweedse spits is geopereerd aan een kuitbeenbreuk die hij afgelopen weekend opliep in het duel met Tottenham Hotspur. Daarmee komt de vrees van trainer Arne Slot uit: zijn recordaankoop is voor langere tijd uit de roulatie.

Het ging zaterdag mis in het Tottenham Hotspur Stadium. Isak opende nog wel de score voor Liverpool, maar kwam kort daarna hard in botsing met Micky van de Ven. De spits schreeuwde het uit van de pijn en moest door de medische staf van het veld worden gedragen. Al snel werd rekening gehouden met een zware blessure.

Streep door de rekening van Arne Slot

Die vrees is maandagavond bevestigd. Liverpool liet weten dat Isak een kuitbeenbreuk heeft opgelopen en inmiddels succesvol is geopereerd. De club geeft geen exacte datum voor zijn terugkeer af, maar maakt wel duidelijk dat de aanvaller maanden aan de kant zal staan. Een flinke tegenvaller voor Slot, die juist in een drukke periode een beroep wilde doen op zijn voorhoede.

Isak maakte dit seizoen geregeld zijn minuten in de aanval van Liverpool, maar wist de hoge verwachtingen nog niet volledig waar te maken. In zestien wedstrijden kwam hij tot drie doelpunten en één assist. De Zweed geldt als de duurste aankoop in de clubgeschiedenis, met een transfersom van circa 125 miljoen pond. Zijn langdurige afwezigheid dwingt Liverpool hoe dan ook tot aanpassingen in de komende maanden, al heeft Slot met Hugo Ekitike een goede vervanger in huis.

Domper voor Zweden in aanloop naar WK

Het blessurenieuws raakt niet alleen de club, maar ook de nationale ploeg van Zweden. Bondscoach Graham Potter ziet een belangrijke aanvaller wegvallen in aanloop naar de Europese play-offs voor een WK-ticket in maart. Bij winst wacht later deze zomer zelfs een groepsduel met het Nederlands elftal.

Voor Isak zelf breekt nu een lange revalidatieperiode aan. Na scans op maandag werd besloten direct tot een operatie over te gaan. Liverpool houdt zich op de vlakte over het verdere hersteltraject, maar duidelijk is dat de spits de komende maanden vooral toeschouwer zal zijn.

Ook felle clash tussen Oranje-internationals

De wedstrijd tegen Tottenham stond overigens niet alleen in het teken van de zware blessure van Isak. Het duel was sowieso beladen door een fel incident tussen twee Oranje-internationals. Virgil van Dijk en Xavi Simons kwamen hard met elkaar in botsing, waarbij Simons al in de eerste helft met rood van het veld werd gestuurd na een stevige charge op de aanvoerder van Liverpool.

Na afloop zocht Simons via sociale media direct contact met Van Dijk om zijn excuses aan te bieden. De middenvelder benadrukte dat er geen sprake was van opzet. "Virg is mijn aanvoerder en ik zou hem of iemand anders nooit bewust verwonden", liet hij weten. Voor Van Dijk liep het incident uiteindelijk goed af, maar samen met het uitvallen van Isak kreeg de zwaarbevochten zege voor Liverpool zo alsnog een bittere nasmaak.

Alexander Isak today successfully underwent surgery on the injury he sustained on Saturday. — Liverpool FC (@LFC) December 22, 2025

